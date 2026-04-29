Βασιλιάς Κάρολος: Το αστείο με την ανακαίνιση στον Λευκό Οίκο που είχε ιστορική αναφορά

Με ένα ιδιαίτερο αστείο με ιστορικές αναφορές σχολίασε ο βασιλιάς Κάρολοςτην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Στην ομιλία του στο δείπνο στον Λευκό Οίκο ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι χάρηκε που επέστρεψε «σε αυτό το υπέροχο κτίριο, την ‘καρδιά’ της δημοκρατίας σας’».

Στη συνέχεια έκανε ένα αστείο για τις πολυσυζητημένες αλλαγές στην Ανατολική Πτέρυγα με την Αίθουσα Δεξιώσεων του Λευκού Οίκου την οποία έδωσε εντολή να χτιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ και τώρα η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια. Μάλιστα πέταξε και ένα ιστορικό «καρφί» για το κτίριο.

«Δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω τις “αναδιαμορφώσεις” στην Ανατολική Πτέρυγα, κύριε Πρόεδρε… Λυπάμαι που θα πω ότι εμείς οι Βρετανοί κάναμε τη δική μας μικρή προσπάθεια ‘αναδιαμόρφωσης’ του Λευκού Οίκου το 1814», είπε ο βασιλιάς Κάρολος, που κέρδισε τα γέλια των παρευρισκόμενων.

Η πυρπόληση της Ουάσινγκτον

Ο Βρετανός μονάρχης αναφερόταν στο γεγονός ότι το 1814 οι βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις έβαλαν φωτιά στον Λευκό Οίκο. Η πυρπόληση της Ουάσινγκτον ή κατάληψη της Ουάσινγκτον, ήταν η επιτυχημένη επίθεση των βρετανικών στρατευμάτων υπό τον υποναύαρχο Τζορτζ Κοκμπερν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του ναυάρχου Τζον Γουόρεν στο Τσέσαπικ.

Το 1812 όταν η Βρετανία βρισκόταν σε πόλεμο με τη Γαλλία οι ΗΠΑ της κήρυξαν τον πόλεμο. Μετά την ήττα των αμερικανικών δυνάμεων στη μάχη του Μπλάντενσμπουργκ στις 24 Αυγούστου 1814, ο βρετανικός στρατός υπό τις διαταγές του υποστράτηγου Ρόμπερτ Ρος κατευθύνθηκε στην Ουάσιγκτον. Το ίδιο βράδυ Βρετανοί στρατιώτες και ναύτες έβαλαν φωτιά σε πολλά δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων στην Προεδρική Κατοικία, δηλαδή τον Λευκό Οίκο, το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών και το Ναυτικό Ναυπηγείο της Ουάσιγκτον.

Λιγότερο από τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη της επίθεσης εξαιτίας μίας ισχυρής καταιγίδας, έσβησαν οι πυρκαγιές αν και προκλήθηκαν περαιτέρω καταστροφές. Η βρετανική κατάληψη της Ουάσιγκτον διήρκεσε περίπου 26 ώρες. Ήταν μοναδική μόνη φορά, μετά τον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, που μια ξένη δύναμη κατέλαβε την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επίθεση αποτελούσε εν μέρει αντίποινα για προηγούμενες αμερικανικές ενέργειες στα εδάφη του Καναδά, τα οποία βρίσκονταν υπό βρετανική κατοχή. Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν πυρπολήσει και λεηλατήσει το Γιορκ τον προηγούμενο χρόνο και στη συνέχεια είχαν πυρπολήσει μεγάλα τμήματα του Πορτ Ντόβερ.

