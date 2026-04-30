Χατζηδάκης: Αυτονόητη υποχρέωσή μας η μη άσκηση ένδικων μέσων για τα Τέμπη

«Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην προσθέτουμε επιπλέον δικαστικές περιπέτειες σε ανθρώπους που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα και βιώνουν το πένθος»

Μίλτος Τσεκούρας

Ο Κωστής Χατζηδάκης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να μην επιβαρύνει τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών με επιπλέον δικαστικές διαδικασίες.
  • Με νόμο που ψήφισε το Κοινοβούλιο, το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα σε υποθέσεις κοινωνικής σημασίας μετά από απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου.
  • Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εφαρμόσει αυτή τη ρύθμιση για το δυστύχημα των Τεμπών, αποφεύγοντας την άσκηση ένδικων μέσων κατά αποζημιώσεων σε συγγενείς θυμάτων και τραυματίες.
  • Το Δημόσιο θα παραιτηθεί από ενδίκους αγώνες που έχουν ήδη ξεκινήσει σε αυτές τις υποθέσεις
Την αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας, να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, χωρίς να επιτείνει τον πόνο τους με μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογραμμίζει επίσης ότι «το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην προσθέτουμε επιπλέον δικαστικές περιπέτειες σε ανθρώπους που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα και βιώνουν το πένθος ή οι ίδιοι είχαν τραυματιστεί σε αυτό το δυστύχημα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη:

«Είναι αυτονόητη υποχρέωσή μας να μην ταλαιπωρούμε τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην προσθέτουμε επιπλέον δικαστικές περιπέτειες σε ανθρώπους που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα και βιώνουν το πένθος ή οι ίδιοι είχαν τραυματιστεί σε αυτό το δυστύχημα.

Με τον νόμο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, που με πρωτοβουλία μου ψηφίστηκε στη Βουλή, είχαμε προβλέψει ότι σε υποθέσεις ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, μετά από πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία υπερψήφισαν στη Βουλή όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα. Παλαιότερα, είχαν προηγηθεί διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τη Μάνδρα και το Μάτι.

Χθες, στο Υπουργικό Συμβούλιο, οι κατά νόμο αρμόδιοι Υπουργοί, Κ. Πιερρακάκης και Κ. Κυρανάκης εισηγήθηκαν την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής για το δυστύχημα των Τεμπών. Και έτσι το κράτος θα απέχει από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων που επιδικάζουν αποζημιώσεις λόγω ψυχικής οδύνης σε συγγενείς θυμάτων ή ηθικής βλάβης σε τραυματίες. Ενώ σε περιπτώσεις που έχουν ασκηθεί, θα παραιτηθεί. Προφανώς δεν πανηγυρίζουμε για αυτή μας την πρωτοβουλία.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να δουλεύουμε εντατικά, για να εφαρμοστούν γρήγορα και οι υπόλοιπες σημαντικές ρυθμίσεις του ίδιου νόμου. Για παράδειγμα, η δυνατότητα αντικατάστασης δικαιολογητικών με υπεύθυνες δηλώσεις, η αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών, και η ψηφιακή ενημέρωση για την πορεία των αιτήσεων των πολιτών στο Δημόσιο».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
