Ving Rhames: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο γνωστός ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία του

Ο ηθοποιός Ving Rhames μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελ μετά από λιποθυμικό επεισόδιο σε εστιατόριο της πόλης.

Ο 66χρονος ηθοποιός, γνωστός από τις ταινίες Mission: Impossible και Pulp Fiction, κατέρρευσε στο εστιατόριο Granville, ενώ βρισκόταν με την οικογένειά του, όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Rhames ήταν σε κατάσταση μεταβαλλόμενης συνείδησης αμέσως μετά το επεισόδιο. Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε στο Daily Mail ότι στις 13:40 δέχθηκαν κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας σε άνδρα 66 ετών.

Οι διασώστες μετέφεραν τον Rhames από το εστιατόριο που βρίσκεται στην οδό Magnolia Boulevard σε κοντινό νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του ηθοποιού, ο Rhames υπέστη υπερθέρμανση, αλλά η κατάσταση της υγείας του εκτιμάται ότι είναι σταθερή και θα παραμείνει υπό παρακολούθηση.

Ο Ving Rhames έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στον κινηματογράφο με αξέχαστους ρόλους. Ξεχωρίζει ως ο Luther Stickell δίπλα στον Tom Cruise στη σειρά Mission: Impossible, καθώς και ως ο εγκληματίας Marsellus Wallace στην κλασική ταινία του Quentin Tarantino, Pulp Fiction.

Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε σημαντικές παραγωγές όπως τα Bringing Out the Dead (1999), Con Air (1997) και Jacob's Ladder (1990). Πέρυσι, εμφανίστηκε στη μίνι σειρά του Apple TV+ Dope Thief και στο δραματικό φιλμ Uppercut.

Ο Rhames είναι πατέρας δύο ενηλίκων παιδιών, του Reign (26) και της Freedom (24), με τη σύζυγό του Deborah Reed. Προηγουμένως ήταν παντρεμένος με τη Valerie Scott από το 1994 έως το 1999.

Μια από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές στην καριέρα του ήταν η βράβευσή του με Χρυσή Σφαίρα το 1998 για την ερμηνεία του στην ταινία Don King: Only in America. Κατά την παραλαβή του βραβείου, παρέδωσε το αγαλματίδιο στον θρυλικό ηθοποιό Jack Lemmon, σε μια κίνηση που συγκίνησε τους παρευρισκόμενους.

Ο Rhames έχει δηλώσει ότι η στιγμή αυτή ήταν καθοδηγούμενη από μια ανώτερη δύναμη και παραμένει μια από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής του. Μετά την εκδήλωση, οι δύο ηθοποιοί είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις.