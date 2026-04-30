Νέα Υόρκη: Όταν η βασίλισσα Καμίλα συνάντησε την... Κάρι Μπράντσο

Η ηθοποιός Σάρα Τζέσικα Πάρκερ συνομιλεί με τη Βασίλισσα Καμίλα στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης την, Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στη Νέα Υόρκη.

Snapshot Η βασίλισσα Καμίλα συναντήθηκε με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης για να γιορτάσουν την κοινή αγάπη ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου για τη λογοτεχνία.

Η Καμίλα τόνισε τον ρόλο των παιδικών βιβλίων στην εκπαίδευση και την καλλιέργεια ενσυναίσθησης, ενώ η Πάρκερ υπογράμμισε τη σημασία της ανάγνωσης στη ζωή.

Η βασίλισσα δώρισε ένα χαμένο λούτρινο παιχνίδι με θέμα τη Γουίνι το Αρκουδάκι στη Δημόσια Βιβλιοθήκη, επανενώνοντας το μωρό καγκουρό Ρου με τη μητέρα του.

Ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε μια οργάνωση στο Χάρλεμ που προωθεί βιώσιμη αστική γεωργία και ενδυναμώνει νέους που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια.

Η βασιλική οικογένεια θα ολοκληρώσει την επίσκεψή της στη Νέα Υόρκη με δεξίωση για το φιλανθρωπικό έργο του The King's Trust. Snapshot powered by AI

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα ακολούθησαν χθες χωριστούς δρόμους κατά τη διάρκεια τη περιοδείας τους στη Νέα Υόρκη, πρωτοστατώντας σε εκδηλώσεις για σκοπούς που τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Αφού επισκέφθηκαν μαζί το Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, πραγματοποίησαν ατομικές εμφανίσεις στο Μεγάλο Μήλο, τη δεύτερη πόλη της επίσκεψής τους στις ΗΠΑ.

Η 78χρονη βασίλισσα Καμίλα παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση μαζί με διάσημους συγγραφείς και αναγνώστες για να γιορτάσει την κοινή αγάπη των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου για τη λογοτεχνία και το φιλανθρωπικό της ίδρυμα, The Queen's Reading Room , στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης.

Η Βασίλισσα Καμίλα συνοδευόταν από τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η οποία είναι επίσης υπέρμαχος για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού. Οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν πρόσφατα στο Λονδίνο, όταν η ηθοποιός του Sex and the City έκανε υπόκλιση για να χαιρετήσει τη βασιλική οικογένεια κατά τη διάρκεια δεξίωσης για συγγραφείς και υποστηρικτές του βραβείου Children's Booker.

Η Καμίλα εξήγησε μεταξύ άλλων πώς τα βιβλία μπορούν να ανοίξουν τον κόσμο: «Οι πρώτοι Αμερικανοί που γνώρισα και αγάπησα ήταν οι χαρακτήρες που γνώρισα στα πολύτιμα παιδικά μου μυθιστορήματα: Μικρές Κυρίες, Τι Έκανε η Κέιτι, Ο Ιστός της Σάρλοτ», είπε. Η ηθοποιός από την πλευρά της είπε στους δημοσιογράφους στην εκδήλωση στη Νέα Υόρκη: «Κάθε φορά που ρίχνετε φως στην ανάγνωση και στη σχέση μεταξύ ενός αναγνώστη και ενός βιβλίου και στο πώς αυτή αλλάζει ζωές και εμπλουτίζει ζωές και καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και την περιέργεια, είμαι τόσο ευγνώμων. Και για την Αυτού Μεγαλειότητα, αυτό σημαίνει πολλά».

Η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ και η Τζένα Μπους Χάγκερ ήταν επίσης στην εκδήλωση. H τελευταία δήλωσε στο PEOPLE ότι η Βασίλισσα είναι «πολύ αστεία και έξυπνη», προσθέτοντας ότι είχε γνωρίσει την Καμίλα στο παρελθόν το 2005. «Αυτό που αγαπώ σε αυτήν είναι η αγάπη της για το διάβασμα. Και είναι εδώ για να την προωθήσει σε μια εποχή που θέλουμε απεγνωσμένα τα παιδιά μας να διαβάζουν περισσότερο, τα βιβλία να αποτελούν μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης», είπε η παρουσιάστρια της εκπομπής Today .

Η Άννα Γουίντουρ με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ΑP

Στην εκδήλωση, η Βασίλισσα δώρισε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης ένα χαμένο λούτρινο παιχνίδι με θέμα τη Γουίνι το Αρκουδάκι , επανενώνοντας το μωρό καγκουρό Ρου με τη μητέρα του, την Κάνγκα. Τα αυθεντικά λούτρινα ζωάκια που ενέπνευσαν τις ιστορίες του Winnie-the-Pooh (Γουίνι το Αρκουδάκι) του A.A. Milne ανήκαν στον γιο του, Christopher Robin Milne, και εκτίθενται σήμερα στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης

Ο 77χρονος Βασιλιάς Κάρολος εν τω μεταξύ μετέβη στο Χάρλεμ, όπου επισκέφθηκε μια τοπική οργάνωση που εργάζεται για την καθοδήγηση νέων που πλήττονται από την επισιτιστική ανασφάλεια μέσω μιας βιώσιμης πρωτοβουλίας αστικής γεωργίας μετά το σχολείο. Η επίσκεψη συνέδεσε δύο από τους σκοπούς του Βασιλιά: τη βιωσιμότητα και την ενδυνάμωση των νέων .

Η βασιλική οικογένεια θα ολοκληρώσει την επίσκεψή της στη Νέα Υόρκη με μια δεξίωση για τον εορτασμό του έργου του The King's Trust, ενός φιλανθρωπικού οργανισμού που ίδρυσε ο Βασιλιάς Κάρολος, στη διαμόρφωση της ζωής των νέων σε όλες τις ΗΠΑ.