Βίντεο: Η στιγμή που Ισραηλινοί στρατιώτες κάνουν ρεσάλτο σε πλοίο με βοήθεια για τη Γάζα

Τα μέλη των πληρωμάτων συνελήφθησαν, προτού απελαθούν από το Ισραήλ

Δημήτρης Δρίζος

  • Σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα περικυκλώθηκαν από το ισραηλινό νατικό δυτικά της Κρήτης, με απώλεια επαφής με 11 πλοία.
  • Ισραηλινά πολεμικά πλοία φέρονται να απείλησαν με απαγωγές και χρήση βίας, ενώ στρατιωτικοί χρησιμοποίησαν λέιζερ και αυτόματα όπλα κατά των πληρωμάτων.
  • Ο στόλος αποτελείται από πάνω από πενήντα σκάφη που αναχώρησαν από ευρωπαϊκές πόλεις, με σκοπό να σπάσουν τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.
  • Παρόμοια προσπάθεια παλαιότερα είχε οδηγήσει σε αναχαίτιση και σύλληψη των πληρωμάτων από το Ισραήλ, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.
  • Η Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται υπό αυστηρό αποκλεισμό από το 2007, ενώ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζουν τις κατηγορίες για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που ισχύει από τον Οκτώβριο του 2025.
Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε δυτικά της Κρήτης, όπου σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα φέρονται να περικυκλώθηκαν από το ισραηλινό ναυτικό, με τις επαφές με μέρος του στόλου να έχουν χαθεί

Οργανωτές νέου στόλου δεκάδων σκαφών με ανθρωπιστική βοήθεια, στα οποία επιβαίνουν υποστηρικτές της παλαιστινιακής υπόθεσης οι οποίοι εννοούν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα πλεούμενα περικυκλώθηκαν από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό στα διεθνή ύδατα κι ότι έχει χαθεί η επαφή με πολλά από αυτά.

«Πολεμικά πλοία του Ισραήλ περικύκλωσαν παράνομα τον στόλο σε διεθνή ύδατα και εξαπέλυσαν απειλές περί απαγωγών και χρήσης βίας», ανέφερε ο Global Sumud Flotilla μέσω X.

«Έχει χαθεί η επαφή με 11 πλοία», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο επίσης για πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης περί «αναχαίτισης» των 7 από αυτά.

Ο νέος στόλος αποτελείται από πενήντα και πλέον σκάφη, που αναχώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες από τη Μασαλία (Γαλλία), τη Βαρκελόνη (Ισπανία) και τις Συρακούσες (Ιταλία). Βρίσκεται δυτικά της Κρήτης, σύμφωνα με δεδομένα που αναμεταδίδονται απευθείας από τον ιστότοπο της πρωτοβουλίας.

«Τα πλεούμενά μας πλησίασαν στρατιωτικά ταχύπλοα, που τα ίδια ανέφεραν πως είναι το ‘Ισραήλ’», ανέφερε νωρίτερα ο Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας πως στρατιωτικοί «έστρεψαν λέιζερ και αυτόματα τουφέκια» προς τα πληρώματα «και διέταξαν τους συμμετέχοντες να συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος των σκαφών και να πέσουν στα τέσσερα».

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2025, πρώτη προσπάθεια του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας διασχίζοντας τη Μεσόγειο είχε προσελκύσει την προσοχή όλου του κόσμου.

Περίπου πενήντα σκάφη που τον αποτελούσαν αναχαιτίστηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ στα ανοικτά της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας στις αρχές Οκτωβρίου. Η ισραηλινή επιχείρηση, που είχε χαρακτηριστεί και σε εκείνη την περίπτωση παράνομη από τους οργανωτές και τη Διεθνή Αμνηστία, πυροδότησε διεθνή κατακραυγή.

Τα μέλη των πληρωμάτων συνελήφθησαν, προτού απελαθούν από το Ισραήλ. Η Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, τελεί υπό αυστηρό αποκλεισμό την τελευταία εικοσαετία σχεδόν, από το 2007.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τη 10η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:44WHAT THE FACT

Νέο συλλεκτικό κέρμα των 2 ευρώ στην αγορά αφιερωμένο στο Μεσολόγγι

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Εντοπίστηκε σώα η 31χρονη travel influencer από την Σκωτία - Είχε εξαφανιστεί από τις 25 Απριλίου

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαμντάνι ζήτησε από τον βασιλιά Κάρολο το διαμάντι Koχινούρ - Η ιστορία του «καταραμένου» πολύτιμου λίθου

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που Ισραηλινοί στρατιώτες κάνουν ρεσάλτο σε πλοίο με βοήθεια για τη Γάζα

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Το πρώτο δωμάτιο που ψάχνουν οι κλέφτες όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι

10:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AKTOR: Οι συμφωνίες με Αλβανία και Βοσνία - Ερζεγοβίνη για την πώληση τουλάχιστον 1,5 δισ. bcm αμερικάνικου LNG

10:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Υλοποιούμε παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμο όφελος, που αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον»

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν τρεις λέβητες φυσικού αερίου από κοινόχρηστο χώρο οικοδομής στο Ωραιόκαστρο

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική μείωση του χιονιού στα ελληνικά βουνά τα τελευταία 40 χρόνια λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη θλίψη στην Κρήτη: Πέθανε η 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Μεσσαρά Ηρακλείου

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρία θεμέλια Τσίπρα για κράτος στην υπηρεσία της κοινωνίας

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα απαγορεύει την πώληση drones στο Πεκίνο, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καβάφης «επέστρεψε» στο κέντρο της Αθήνας - Φωτογραφίες από το γλύπτο στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

09:57WHAT THE FACT

Σκοτεινή ύλη: Ο καταλύτης για τις πρώτες υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Αν έλεγες σε άλλη κυβέρνηση ότι δεν πάει καλά, θα νόμιζαν ότι έχεις πάρει πρέζα

09:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης: «Υιοθετώ το μήνυμα Ανδρουλάκη, ενώνω κι εγώ τη φωνή μου»

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο αόρατος γιος και ο φυλακισμένος μεγιστάνας: Το σίριαλ διαδοχής στην αυτοκρατορία της Samsung

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από τσίμπημα μέλισσας

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Σοκαριστικό ατύχημα με ναυτικό - Έπεσε από ύψος 7 μέτρων

09:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξετάζουν να στείλουν στον πόλεμο τον υπερηχητικό πύραυλο «Dark Eagle»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη θλίψη στην Κρήτη: Πέθανε η 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Μεσσαρά Ηρακλείου

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Έθαψε την 5χρονη κόρη της ζωντανή και την τσιμέντωσε - «Κουφός είσαι; Πέθανε»

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η «ψυχρή εισβολή» από τα Βαλκάνια - Πόσο θα διαρκέσει το κρύο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Conrad Athens The Ilisian: Αυτό είναι το «νέο Hilton» που άνοιξε ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Αν έλεγες σε άλλη κυβέρνηση ότι δεν πάει καλά, θα νόμιζαν ότι έχεις πάρει πρέζα

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο αόρατος γιος και ο φυλακισμένος μεγιστάνας: Το σίριαλ διαδοχής στην αυτοκρατορία της Samsung

08:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ κατά Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το "αντίτιμο" που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δημιουργεί νέες ταξιαρχίες κομάντο σε Θράκη και Μικρά Ασία απέναντι από τα ελληνικά σύνορα - Έμφαση στον υβριδικό πόλεμο και λεονταρισμοί από αναλυτές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Στα 125 δολάρια το βαρέλι, ρεκόρ από το 2022 - Το δημοσίευμα που έβαλε φωτιά στις αγορές

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Το πρώτο δωμάτιο που ψάχνουν οι κλέφτες όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο που ξυλοκόπησε την 22χρονη για το πάρκινγκ

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Σοκαριστικό ατύχημα με ναυτικό - Έπεσε από ύψος 7 μέτρων

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ