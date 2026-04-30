AKTOR: Οι συμφωνίες με Αλβανία και Βοσνία - Ερζεγοβίνη για την πώληση 1,5 δισ. bcm αμερικανικού LNG

Τα αναμενόμενα έσοδα για τον Όμιλο AKTOR για την περίοδο των 20 ετών θα ξεπεράσουν αθροιστικά τα 9 δισ. ευρώ

AKTOR: Οι συμφωνίες με Αλβανία και Βοσνία - Ερζεγοβίνη για την πώληση 1,5 δισ. bcm αμερικανικού LNG
Αλέξανδρος Εξάρχου, επικεφαλής Ομίλου AKTOR
  • Ο Όμιλος AKTOR υπέγραψε μακροχρόνιες συμβάσεις 20 ετών με Αλβανία και Βοσνία Ερζεγοβίνη για την πώληση τουλάχιστον 1,5 δισ. bcm αμερικανικού LNG, μερξη το 2030.
  • Τα αναμενόμενα έσοδα για τον Όμιλο από αυτές τις συμφωνίες θα ξεπεράσουν τα 9 δισ. ευρώ σε 20 χρόνια.
  • Ενδέχεται να προστεθούν έργα για την ανάπτυξη και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο στην Αλβανία, αυξάνοντας τα εκτιμώμενα έσοδα.
  • Οι θυγατρικές AKTOR LNG USA και AKTOR ENERGY USA, που εδρεύουν στις ΗΠΑ, υπέγραψαν τις συμφωνίες, αξιοποιώντας τις σχέσεις του ομίλου στην Ουάσινγκτον.
  • Οι συμφωνίες θεωρούνται σημαντικά βήματα για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, όπως τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
Με συντονισμένες ενέργειες, ο Όμιλος AKTOR εξασφάλισε μέσα σε δύο 24ωρα μακροχρόνιες συμβάσεις με Αλβανία και Βοσνία - Ερζεγοβίνη, διάρκειας 20 ετών, ξεκινώντας από το 2030, για την πώληση τουλάχιστον 1,5 δισ. bcm αμερικάνικου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Τα αναμενόμενα έσοδα για τον Όμιλο AKTOR για την περίοδο των 20 ετών θα ξεπεράσουν αθροιστικά τα 9 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, εάν στις συμφωνίες αυτές προστεθούν και πιθανά έργα για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φυσικό Αέριο στην Αλβανία, τα εκτιμώμενα έσοδα θα αυξηθούν σημαντικά.

Στην σύναψη των συμφωνιών, καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι εξαιρετικές σχέσεις που έχει αναπτύξει στην Ουάσιγκτον ο Όμιλος AKTOR και ο επικεφαλής του Αλέξανδρος Εξάρχου.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι 100% θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου που υπέγραψαν και τις σχετικές τις συμφωνίες (AKTOR LNG USA και AKTOR ENERGY USA), εδρεύουν στις ΗΠΑ.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι από τα πέντε Μνημόνια Συνεργασίας (MoU) που είχε υπογράψει ο Όμιλος AKTOR τους τελευταίους έξι μήνες, τα δύο ήδη έχουν καταλήξει σε οριστικές συμφωνίες και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τα υπόλοιπα 3 MoU.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, στις 29/4/26, κατά την διάρκεια της  Συνόδου της Πρωτοβουλίας και το Οικονομικό Φόρουμ των Τριών Θαλασσών χαιρέτησε τα χειροπιαστά και αποφασιστικά βήματα που έγιναν με την υπογραφή των συμφωνιών της  AKTOR LNG USA σε Αλβανία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Και χαρακτήρισε τις συμφωνίες αποφασιστικά βήματα που οδηγούν στην περαιτέρω απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

