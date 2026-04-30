Τηλεθέαση: Ποιοι κέρδισαν τη μάχη στη βραδινή ζώνη

Σταθεροί είναι οι νικητές στη βραδινή ζώνη των καναλιών, με κάποιες από τις σειρές να σκαρφαλώνουν σε διψήφια νούμερα.

Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη, το σίριαλ του ALPHA «Να μ’αγαπάς» κατέγραψε 23,3% στο σύνολο και 15,7% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά εποχής «Άγιος Έρωτας», στον ίδιο σταθμό, βρέθηκε στο 16,3% του συνόλου και στο 12,6% των τηλεθεατών 18-54. Η παραγωγή εποχής, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», κράτησε παρέα στο 13,6% και στο 10,4%. Στο μέτωπο του MEGA, το ματς Ατλέτικο Μαδρίτης-Άρσεναλ σημείωσε 14,7% στο σύνολο και 14,4% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΑΝΤ1, οι «Σούπερήρωες» σημείωσαν 9,2% στο σύνολο και 11,3% στο δυναμικό κοινό. Το «Grand Hotel» έκανε 14,6% στο σύνολο και 8% στους τηλεθεατές 18-54. Τα «Παιχνίδια εκδίκησης», που πήραν lead in, κατέγραψαν 7,7% και 5,7% αντίστοιχα.

Στη μάχη των ριάλιτι, το «Survivor» του ΣΚΑΪ έκανε 11,9% στο σύνολο και 9,1% στο δυναμικό κοινό. Το «MasterChef» του STAR κράτησε παρέα στο 9,9% του συνόλου και στο 12,3% του δυναμικού κοινού.