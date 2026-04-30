Conrad Athens The Ilisian: Αυτό είναι το «νέο Hilton» που άνοιξε ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες

To εμβληματικό ξενοδοχείο κάνει ολική επαναφορά σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην ιστορία της φιλοξενίας για την πόλη

Γεώργιος Καλούμενος

Conrad Athens The Ilisian: Αυτό είναι το «νέο Hilton» που άνοιξε ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Conrad Athens The Ilisian άνοιξε στις 23 Απριλίου 2026 στη θέση του ιστορικού Athens, σηματοδοτώντας νέα εποχή στη φιλοξενία της πόλης.
  • Το ξενοδοχείο διαθέτει 278 δωμάτια και σουίτες, με ιδιαίτερη έμφαση σε υψηλών προδιαγραφών σουίτες και ιδιωτικά μπαλκόνια με θέα στην Ακρόπολη.
  • Στο συγκρότημα λειτουργούν εννέα εστιατόρια και bars, με ανανεωμένο το Byzantino Grande Brasserie και διεθνή γαστρονομική παρουσία, όπως το ιαπωνικό Onuki.
  • Οι εγκαταστάσεις ευεξίας ξεπερνούν τα 2.000 τ.μ., περιλαμβάνοντας τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα στο κέντρο της Αθήνας και θεραπείες εμπνευσμένες από την αρχαία ελληνική παράδοση.
  • Το έργο συνδυάζει διατήρηση ιστορικών αρχιτεκτονικών στοιχείων με σύγχρονο σχεδιασμό και αποτελεί ένα πολυδιάστατο αστικό project με σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό πάνω από 800 άτομα.
Snapshot powered by AI

Ένα νέο τοπόσημο αντάξιο του ονόματος Hilton που αντικαθιστά, αποκτά η Αθήνα με το άνοιγμα του Conrad Athens The Ilisian στις 23 Απριλίου 2026. Πρόκειται για έναν νέο πόλο φιλοξενίας και αστικής εμπειρίας ο οποίος άνοιξε τις πύλες του για το κοινό σε μία ημερομηνία με ισχυρό συμβολισμό, καθώς το ιστορικό Hilton Athens είχε ξεκινήσει τη λειτουργία του ακριβώς την ίδια ημέρα, πριν περίπου 60 χρόνια και συγκεκριμένα το 1963.

Σήμερα το εμβληματικό ξενοδοχείο κάνει ολική επαναφορά σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην ιστορία της φιλοξενίας για την πόλη.

Conrad Athens The Ilisian:

Αποτελεί την πρώτη παρουσία της Conrad Hotels & Resorts στην Ελλάδα, εισάγοντας μια φιλοσοφία που συνδυάζει τολμηρό design, σύγχρονη πολυτέλεια και βιωματική σύνδεση με τον τόπο.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά του THE ILISIAN, του νέου πολυδιάστατου προορισμού της Αθήνας όπου μαζί με το ξενοδοχείο, συνυπάρχουν τα ιδιωτικά διαμερίσματα των βραβευμένων brands Conrad και Waldorf Astoria της Hilton, χώροι γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και ευεξίας με επίκεντρο τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα της Αθήνας, αλλά και την σύγχρονη λέσχη μελών House of NYNN.

Σε ότι αφορά τη διαμονή, το Conrad Athens The Ilisian διαθέτει 278 δωμάτια και σουίτες, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν ιδιωτικά μπαλκόνια με θέα σε κομβικά σημεία της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της Ακρόπολης. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις σουίτες υψηλών προδιαγραφών, με τρεις Presidential και μία Royal, ενώ εντός του έτους αναμένεται να προστεθεί και το Omega Penthouse, με επιφάνεια 350 τ.μ. και ιδιωτική πισίνα.

Η γαστρονομία διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στο νέο συγκρότημα, με συνολικά εννέα εστιατόρια και bars να αναπτύσσονται σταδιακά έως το τέλος του 2026. Το ιστορικό Byzantino επανασυστήνεται ως Byzantino Grande Brasserie, συνδυάζοντας ελληνική και γαλλική κουζίνα, υπό την επιμέλεια του Άγγελος Λάντος. Παράλληλα, το Athenian Lounge λειτουργεί ήδη ως χώρος συνάντησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το rooftop Galaxy επανέρχεται με νέο concept. Στο ίδιο συγκρότημα λειτουργεί ήδη και το ιαπωνικό εστιατόριο Onuki, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της γαστρονομικής πρότασης.

Conrad Athens The Ilisian

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον τομέα της ευεξίας. Οι εγκαταστάσεις ξεπερνούν τα 2.000 τ.μ. και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα στο κέντρο της Αθήνας (25 μέτρα), πλήρως εξοπλισμένους χώρους άθλησης, studios για εξειδικευμένα προγράμματα και εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με φυσικό φως. Το Odei Wellness προσφέρει θεραπείες εμπνευσμένες από την αρχαία ελληνική παράδοση, ενώ εντός του έτους αναμένεται και η παρουσία του Κώστας Παπαγεωργίου, με έμφαση στις θεραπείες μακροζωίας.

Τα Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences, θα έχουν εμβαδό από 60 έως 500 τ.μ., τα οποία συνδυάζουν ιδιωτικότητα με πρόσβαση σε ξενοδοχειακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Το μοντέλο αξιοποίησης διαφοροποιείται ανά brand, με δυνατότητες βραχυχρόνιας ή μεσοπρόθεσμης μίσθωσης, ανάλογα με την περίπτωση.

Η εμπορική ζώνη του THE ILISIAN αναπτύσσεται παράλληλα, με επιλεγμένα καταστήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από γαστρονομία και κοσμήματα έως προσωπική φροντίδα και μόδα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προορισμού που λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε επισκέπτες του ξενοδοχείου.

Conrad Athens The Ilisian

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί επίσης κρίσιμο στοιχείο του εγχειρήματος, με περισσότερους από 800 εργαζόμενους, σημαντικό ποσοστό των οποίων προέρχεται από το ιστορικό Hilton, διασφαλίζοντας συνέχεια σε επίπεδο εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Αρχιτεκτονικά, το project κινήθηκε με σαφή στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη του αρχικού χαρακτήρα του κτηρίου, που σχεδιάστηκε από τον Μανώλης Βουρέκας και την ομάδα του. Τα εμβληματικά στοιχεία, όπως οι προσόψεις του Γιάννης Μόραλης, έχουν διατηρηθεί και αποκατασταθεί, ενώ ο σύγχρονος φωτισμός της Ελευθερία Ντεκώ αναδεικνύει το κτήριο στη νυχτερινή του εικόνα. Τον συνολικό σχεδιασμό συντόνισε το γραφείο AETER Architects, με τη συμμετοχή διεθνών και ελληνικών συνεργατών.

Συνολικά, το Conrad Athens The Ilisian δεν αποτελεί απλώς μια νέα ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά ένα σύνθετο επενδυτικό και αστικό project που φιλοδοξεί να επηρεάσει ευρύτερα τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η εμπειρία της πόλης, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους ίδιους τους κατοίκους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
