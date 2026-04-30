Νέο συλλεκτικό κέρμα των 2 ευρώ στην αγορά αφιερωμένο στο Μεσολόγγι

Snapshot Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκδώσει το 2026 σειρά αναμνηστικών νομισμάτων ευρώ για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Η συλλογή περιλαμβάνει κέρματα των 2 ευρώ σε διάφορες εκδόσεις και αργυρό νόμισμα των 5 ευρώ σε ειδική συσκευασία.

Τα νομίσματα τιμούν τον Ελβετό φιλέλληνα Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ και αναδεικνύουν το φιλελληνικό κίνημα της Ευρώπης.

Παρά την πρόοδο στις ηλεκτρονικές πληρωμές, τα συλλεκτικά κέρματα των 2 ευρώ διατηρούν υψηλό ενδιαφέρον λόγω ιστορικής και συλλεκτικής αξίας.

Σπάνια κέρματα, όπως αυτό του Μονακό του 2007 και το ελληνικό του 2002, έχουν αποκτήσει σημαντική αξία στην αγορά συλλεκτικών νομισμάτων.

Παρά τη στροφή προς τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την προετοιμασία για το ψηφιακό ευρώ, η συλλογή νομισμάτων εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα τα κέρματα των 2 ευρώ ξεχωρίζουν, με κάποια να αποκτούν σημαντική συλλεκτική αξία λόγω της σπανιότητάς τους και της ιστορικής τους σημασίας.

Ένα από τα πλέον περιζήτητα κέρματα των 2 ευρώ είναι αυτό που εκδόθηκε από το Μονακό το 2007, προς τιμήν της 25ης επετείου από τον θάνατο της Γκρέις Κέλι. Η περιορισμένη κυκλοφορία μόλις 20.001 τεμαχίων το καθιστά εξαιρετικά σπάνιο, με την τρέχουσα αξία του να φτάνει τα 2.600 ευρώ.

Οι συλλέκτες μπορούν να αναγνωρίσουν το αυθεντικό νόμισμα από τα έξι χαραγμένα ψηφία “2” και τους δώδεκα αστερίσκους στην πλευρά του, καθώς και την ένδειξη «MONACO», το έτος «2007» και το όνομα του σχεδιαστή «R. B. BARON» κάτω από την προτομή της πριγκίπισσας.

Το 2019 προκάλεσε αίσθηση η προσφορά ενός ελληνικού κέρματος των 2 ευρώ του 2002 στην πλατφόρμα eBay, με τιμή πώλησης80.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο νόμισμα φέρει μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως το γράμμα «S» στο χαμηλότερο μικρό αστέρι και μια μη κεντραρισμένη απεικόνιση του αριθμού 2, στοιχεία που το κάνουν ιδιαίτερο για τους συλλέκτες.

Στο ελληνικό νόμισμα των 2 ευρώ απεικονίζεται μια σκηνή από ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε στη Σπάρτη και αναπαριστά την αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία σε μορφή ταύρου, σύμφωνα με το Berliner Kurier. Αυτή η σύνδεση με τον αρχαίο πολιτισμό ενισχύει το ενδιαφέρον για τα ελληνικά κέρματα.

Επετειακά νομίσματα για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, η Τράπεζα της Ελλάδος εντάσσει στο Νομισματικό Πρόγραμμα 2026 σειρά αναμνηστικών νομισμάτων ευρώ.

Η συλλογή περιλαμβάνει αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ σε διάφορες εκδόσεις, όπως επιμελημένη κοπή (Proof), σε blister και ακυκλοφόρητα, καθώς και αργυρό νόμισμα των 5 ευρώ σε ειδική συσκευασία.

Τα νομίσματα τιμούν επίσης τον Ελβετό φιλέλληνα Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ, πατέρα της ελληνικής δημοσιογραφίας, που έπεσε ηρωικά κατά την Έξοδο του Μεσολογγίου. Ενταγμένα στη σειρά «Φιλέλληνες», αναδεικνύουν τη διεθνή στήριξη στην Ελληνική Επανάσταση και το φιλελληνικό κίνημα της Ευρώπης.

Η παρουσίαση των νομισμάτων θα γίνει στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου από το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), μεταφέροντας το μήνυμα της ελευθερίας και της αυτοθυσίας.

Η συλλογή και η προσοχή στα ιστορικά και σπάνια κέρματα των 2 ευρώ αποδεικνύει τη διαχρονική αξία του φυσικού χρήματος, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των πληρωμών.