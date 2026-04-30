Νέο συλλεκτικό κέρμα των 2 ευρώ στην αγορά αφιερωμένο στο Μεσολόγγι

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, η Τράπεζα της Ελλάδος εντάσσει στο Νομισματικό Πρόγραμμα 2026 σειρά αναμνηστικών νομισμάτων ευρώ

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκδώσει το 2026 σειρά αναμνηστικών νομισμάτων ευρώ για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.
  • Η συλλογή περιλαμβάνει κέρματα των 2 ευρώ σε διάφορες εκδόσεις και αργυρό νόμισμα των 5 ευρώ σε ειδική συσκευασία.
  • Τα νομίσματα τιμούν τον Ελβετό φιλέλληνα Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ και αναδεικνύουν το φιλελληνικό κίνημα της Ευρώπης.
  • Παρά την πρόοδο στις ηλεκτρονικές πληρωμές, τα συλλεκτικά κέρματα των 2 ευρώ διατηρούν υψηλό ενδιαφέρον λόγω ιστορικής και συλλεκτικής αξίας.
  • Σπάνια κέρματα, όπως αυτό του Μονακό του 2007 και το ελληνικό του 2002, έχουν αποκτήσει σημαντική αξία στην αγορά συλλεκτικών νομισμάτων.
Παρά τη στροφή προς τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την προετοιμασία για το ψηφιακό ευρώ, η συλλογή νομισμάτων εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα τα κέρματα των 2 ευρώ ξεχωρίζουν, με κάποια να αποκτούν σημαντική συλλεκτική αξία λόγω της σπανιότητάς τους και της ιστορικής τους σημασίας.

Ένα από τα πλέον περιζήτητα κέρματα των 2 ευρώ είναι αυτό που εκδόθηκε από το Μονακό το 2007, προς τιμήν της 25ης επετείου από τον θάνατο της Γκρέις Κέλι. Η περιορισμένη κυκλοφορία μόλις 20.001 τεμαχίων το καθιστά εξαιρετικά σπάνιο, με την τρέχουσα αξία του να φτάνει τα 2.600 ευρώ.

Οι συλλέκτες μπορούν να αναγνωρίσουν το αυθεντικό νόμισμα από τα έξι χαραγμένα ψηφία “2” και τους δώδεκα αστερίσκους στην πλευρά του, καθώς και την ένδειξη «MONACO», το έτος «2007» και το όνομα του σχεδιαστή «R. B. BARON» κάτω από την προτομή της πριγκίπισσας.

Το 2019 προκάλεσε αίσθηση η προσφορά ενός ελληνικού κέρματος των 2 ευρώ του 2002 στην πλατφόρμα eBay, με τιμή πώλησης80.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο νόμισμα φέρει μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως το γράμμα «S» στο χαμηλότερο μικρό αστέρι και μια μη κεντραρισμένη απεικόνιση του αριθμού 2, στοιχεία που το κάνουν ιδιαίτερο για τους συλλέκτες.

Στο ελληνικό νόμισμα των 2 ευρώ απεικονίζεται μια σκηνή από ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε στη Σπάρτη και αναπαριστά την αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία σε μορφή ταύρου, σύμφωνα με το Berliner Kurier. Αυτή η σύνδεση με τον αρχαίο πολιτισμό ενισχύει το ενδιαφέρον για τα ελληνικά κέρματα.

Επετειακά νομίσματα για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, η Τράπεζα της Ελλάδος εντάσσει στο Νομισματικό Πρόγραμμα 2026 σειρά αναμνηστικών νομισμάτων ευρώ.

Η συλλογή περιλαμβάνει αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ σε διάφορες εκδόσεις, όπως επιμελημένη κοπή (Proof), σε blister και ακυκλοφόρητα, καθώς και αργυρό νόμισμα των 5 ευρώ σε ειδική συσκευασία.

Τα νομίσματα τιμούν επίσης τον Ελβετό φιλέλληνα Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ, πατέρα της ελληνικής δημοσιογραφίας, που έπεσε ηρωικά κατά την Έξοδο του Μεσολογγίου. Ενταγμένα στη σειρά «Φιλέλληνες», αναδεικνύουν τη διεθνή στήριξη στην Ελληνική Επανάσταση και το φιλελληνικό κίνημα της Ευρώπης.

Η παρουσίαση των νομισμάτων θα γίνει στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου από το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), μεταφέροντας το μήνυμα της ελευθερίας και της αυτοθυσίας.

Η συλλογή και η προσοχή στα ιστορικά και σπάνια κέρματα των 2 ευρώ αποδεικνύει τη διαχρονική αξία του φυσικού χρήματος, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των πληρωμών.

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Χόλιγουντ: Πριν δολοφονήσει και διαμελίσει την 14χρονη, ο D4vd είχε γυρίσει «προφητικά» βίντεο προαναγγέλλοντας τον θάνατό της

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Πώς κατάφερε να κάνει τον Τραμπ από εχθρό σύμμαχο - Η «επιχείρηση» γοητείας στον Λευκό Οίκο

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Υπογράφει» σήμερα στο ΠΑΣΟΚ ο Φαραντούρης

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Ηλεία: Μυστήριο με νεκρή 48χρονη που βρέθηκε σε σπίτι άνδρα

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Βαρύ πένθος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη - Συγκλονίζει η μητέρα του: «Μονάκριβέ μου, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»

11:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έτσι συνέλαβα τον 89χρονο πιστολέρο»: Πώς ο αστυνομικός ξεγέλασε τον ηλικιωμένο σε ξενοδοχείο

11:42ΕΛΛΑΔΑ

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς 18χρονος μαθητής έσωσε γυναίκα που πνιγόταν από γαρίδα με τη λαβή Χάιμλιχ - «Δεν αγχώθηκα, μου βγήκε φυσικά»

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Όταν η βασίλισσα Καμίλα συνάντησε την... Κάρι Μπράντσο

11:33ΥΓΕΙΑ

Το «ρολόι» του εγκεφάλου για τη νόσο Αλτσχάιμερ αρχίζει να χτυπάει πιο γρήγορα περίπου στα 68

11:33ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Φύρερ μας έπεσε μαχόμενος»: Η στιγμή που οι Γερμανοί μαθαίνουν για την αυτοκτονία του Χίτλερ

11:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πρόσεχε τη στιγμή που η περηφάνια γίνεται περιφρόνηση»: Η Barbara Kruger μετατρέπει το ΚΠΙΣΝ σε πεδίο διαλόγου

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Αυτονόητη υποχρέωσή μας η μη άσκηση ένδικων μέσων για τα Τέμπη

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αναζητούν «προθύμους» για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από άνοιξη... χειμώνας σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

11:10ΥΓΕΙΑ

«Ένας παιδίατρος στο νοσοκομείο Σάμου εδώ και δέκα χρόνια - Εφημερεύει και ο ιατροδικαστής»

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες δημιουργούν υλικό που επισκευάζεται πάνω από 1.000 φορές και μπορεί να διαρκέσει για αιώνες

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Sports Party* για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League από το Πάμε Στοίχημα

10:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος Ενέργειας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:42ΕΛΛΑΔΑ

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Έθαψε την 5χρονη κόρη της ζωντανή και την τσιμέντωσε - «Κουφός είσαι; Πέθανε»

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς 18χρονος μαθητής έσωσε γυναίκα που πνιγόταν από γαρίδα με τη λαβή Χάιμλιχ - «Δεν αγχώθηκα, μου βγήκε φυσικά»

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Βαρύ πένθος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη - Συγκλονίζει η μητέρα του: «Μονάκριβέ μου, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαμντάνι ζήτησε από τον βασιλιά Κάρολο το διαμάντι Koχινούρ - Η ιστορία του «καταραμένου» πολύτιμου λίθου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη θλίψη στην Κρήτη: Πέθανε η 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Μεσσαρά Ηρακλείου

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η «ψυχρή εισβολή» από τα Βαλκάνια - Πόσο θα διαρκέσει το κρύο

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

11:10ΥΓΕΙΑ

«Ένας παιδίατρος στο νοσοκομείο Σάμου εδώ και δέκα χρόνια - Εφημερεύει και ο ιατροδικαστής»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

11:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έτσι συνέλαβα τον 89χρονο πιστολέρο»: Πώς ο αστυνομικός ξεγέλασε τον ηλικιωμένο σε ξενοδοχείο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ving Rhames: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο γνωστός ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία του

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Όταν η βασίλισσα Καμίλα συνάντησε την... Κάρι Μπράντσο

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Αν έλεγες σε άλλη κυβέρνηση ότι δεν πάει καλά, θα νόμιζαν ότι έχεις πάρει πρέζα

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που Ισραηλινοί στρατιώτες κάνουν ρεσάλτο σε πλοίο με βοήθεια για τη Γάζα

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ