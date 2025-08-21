Τι απέγινε η πρώτη ηθοποιός του Wednesday; Ο καταραμένος ρόλος και η ανατριχιαστική «πτώση»

Η επιτυχία της σειράς του Tim Burton Wednesday έχει καταφέρει να γίνει παγκόσμιο trend κατακτώντας την κορυφή του Netflix σε πάρα πολλές χώρες, ενώ χιλιάδες προϊόντα φέρουν την υπογραφή της σειράς, από κούκλες και κούπες με το πρόσωπο της Wednesday, μέχρι και διαφημίσεις σε σταθμούς λεωφορείων και τρένων.

Ωστόσο, παρότι η νεότερη γενιά συνδέει τον ρόλο της θρυλικής Wednesday Addams με την 22χρονη Τζένα Ορτέγκα, δεκαετίες νωρίτερα η πρώτη που τον ενσάρκωσε ήταν η Λίζα Λόρινγκ, το παιδί-θαύμα με τη σκοτεινή γοτθική αύρα, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η Λόρινγκ, γεννημένη το 1958 στα Νησιά Μάρσαλ, έγινε γνωστή μόλις στα πέντε της χρόνια ως η μικρή Wednesday στην κλασική τηλεοπτική σειρά The Addams Family (1964-1966). Με το μελαγχολικό της βλέμμα, τις κοτσίδες και το αυστηρό φόρεμά της, κέρδισε το κοινό με το απόλυτα ανέκφραστο ύφος της, που την καθιέρωσε ως cult φιγούρα.

Πριν ακόμα μάθει να διαβάζει, είχε ήδη μάθει να αποστηθίζει ατάκες, ενώ εμφανίστηκε και σε σειρές όπως Dr. Kildare, The Girl From U.N.C.L.E., Fantasy Island και Barnaby Jones.

Η ίδια μιλούσε πάντα με αγάπη για την οικογένεια του Addams Family, περιγράφοντας τους ηθοποιούς που έπαιζαν τους γονείς της, τον Τζον Άστιν (Γκόμεζ) και την Κάρολιν Τζόουνς (Μορτίσια), σαν δεύτερους γονείς της.

Η προσωπική της ζωή, ωστόσο, δεν είχε την ίδια λάμψη. Στα 15 της παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα και απέκτησε ένα παιδί, αλλά ο γάμος κράτησε ελάχιστα. Λίγο αργότερα έχασε τη μητέρα της, που πάλευε με τον αλκοολισμό.

Στα 22 της επέστρεψε στην τηλεόραση με ρόλο στη σαπουνόπερα As The World Turns (1980-1983), αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει με μεγάλες δουλειές. Ακολούθησαν τρεις ακόμη γάμοι, ανάμεσά τους και με τον πορνοστάρ Τζέρι Μπάτλερ (Paul Siederman). Η σχέση τους στιγματίστηκε από προβλήματα με τα ναρκωτικά, απιστίες και συγκρούσεις, κάτι που μοιράστηκαν ακόμη και δημόσια σε εκπομπές της εποχής.

Η Λόρινγκ πέρασε περιόδους εθισμού στην ηρωίνη και χρειάστηκε θεραπεία απεξάρτησης μετά την τραγική απώλεια φίλης της. Παρά τα εμπόδια, έμεινε για πάντα στη μνήμη του κοινού ως η πρώτη, αυθεντική Wednesday, η οποία συνέχισε να εμπνέει κάθε νέα μεταφορά της σκοτεινής οικογένειας των Addams.

Αργότερα, όπως ανέφερε η Sydney Morning Herald, η Λίζα Λόρινγκ παραδέχτηκε ότι ο γάμος της με τον Τζέρι Μπάτλερ υπήρξε «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της».

«Δεν θα μπορούσα να είμαι με κάποιον που έκανε κάτι τέτοιο», εξήγησε. «Με κορόιδευε πίσω από την πλάτη μου και μου έλεγε ψέματα – αυτό ήταν το τέλος».

Στη συνέχεια, συνέχισε να κυνηγά την καριέρα της στο Χόλιγουντ, αναλαμβάνοντας ορισμένους μικρούς ρόλους. Μεταξύ αυτών ξεχώριζαν η Ρόξι στο δράμα-δράσης Death Feud (1988) και η Βέρα στην κωμωδία τρόμου-επιστημονικής φαντασίας Way Down In Chinatown (2014).

Αφού κατάφερε να μείνει νηφάλια, βρήκε δουλειά σε εταιρεία εσωτερικής διακόσμησης στη Σάντα Μόνικα. Το 2003 παντρεύτηκε για τέταρτη φορά τον Γκρέιχαμ Ριτς· ο γάμος τους διαλύθηκε το 2008, αλλά το διαζύγιο ολοκληρώθηκε επίσημα το 2014.

Τα τελευταία χρόνια, η Λίζα συνέχιζε να γιορτάζει τη συμμετοχή της στην οικογένεια Addams μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το 2016 ευχήθηκε δημόσια στον «τηλεοπτικό της πατέρα» Τζον Άστιν για τα γενέθλιά του, ανεβάζοντας στο Twitter ένα GIF με εκείνον και την Κάρολιν Τζόουνς να μοιράζονται ένα χαρακτηριστικό βλέμμα.

Το 2023, η φίλη της Λόρι Τζέικομπσον ανακοίνωσε με θλίψη ότι η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών, μετά από βαρύ εγκεφαλικό που προκλήθηκε από υψηλή αρτηριακή πίεση. «Ήταν σε μηχανική υποστήριξη για τρεις μέρες. Χθες η οικογένεια πήρε τη δύσκολη απόφαση να την αποσυνδέσει και έφυγε το βράδυ», έγραψε.

Σε συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού πρόσθεσε:

«Η Λίζα είναι κομμάτι του υφάσματος της ποπ κουλτούρας και θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας ως Wednesday Addams. Όμορφη, καλή, στοργική μητέρα, με μια τεράστια κληρονομιά στον χώρο της ψυχαγωγίας. Και για την οικογένεια και τους φίλους της άφησε πίσω της μια παρακαταθήκη χιούμορ, αγάπης και τρυφερότητας που θα μας συνοδεύει πάντα. Αντίο, Λίζα… ήσουν πραγματικά απόλαυση».

Η Λίζα Λόρινγκ άφησε πίσω της δύο κόρες, τη Μαριάν και τη Βανέσα, καθώς και δύο εγγόνια, την Εμιλιάνα και τον Τσαρλς. Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε η κόρη της, Βανέσα Φούμπεργκ, στο Variety, λέγοντας: «Έφυγε γαλήνια, με τις δυο της κόρες να κρατούν τα χέρια της».