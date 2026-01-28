Σύσκεψη για κυκλοφοριακό: Όχι στην πλήρη απαγόρευση φορτηγών στον Κηφισό 07.00 - 10.00

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία

Μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών - αλλά όχι πλήρη απαγόρευση μεταξύ των ωρών 07.00 και 10.00- στον πολύπαθο από την κυκλοφοριακή συμφόρηση Κηφισό και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν τις πολύωρες καθυστερήσεις, αποφάσισε για το επόμενο διάστημα το κυβερνητικό επιτελείο.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κλειστή σύσκεψη ενημέρωσης και παρουσίασης προτάσεων για την βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής με προτεραιοποίηση τον Κηφισό.

Οι προτάσεις ήταν σε τρία επίπεδα: άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

Μεταξύ άλλων:

-Στις άμεσες: Μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό (όχι πλήρους απαγόρευσης) και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις.

-Στις μεσοπρόθεσμες: Το μέτρο των έξυπνων φαναριών που έχει αποδώσει στη Θεσσαλονίκη θα εξεταστεί και για την Αττική, ενώ μέχρι τέλους του 2026 αναμένεται σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των ΜΜΜ της Αττικής.

-Στις μακροπρόθεσμες: Νέοι παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες, ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να πάρουν την τελική μορφή τους και να παρουσιαστούν σύντομα.

