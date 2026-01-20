Κίνηση στους δρόμους: Τα έργα στον Κηφισό και η απεργία των ταξί προκαλούν πονοκέφαλο στους οδηγούς

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στον Κηφισό αλλά και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Ο Κηφισός είναι στο «κόκκινο» από το ύψος της Φιλαδέλφειας μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο, καθώς μετά τις 9:00 θα είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων.

Να σημειωθεί πως σήμερα ξεκινάει η 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί, κάτι που ομοίως θα επιβαρύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Την ίδια ώρα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων. Κίνηση υπάρχει επίσης στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στη λεωφόρο Καρέα.

Έντονη κίνηση υπάρχει και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών προς Σκαραμαγκά.

Αναφορικά με την Αττική οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 5'-10' στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

