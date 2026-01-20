Δεύτερη μέρα μαρτυρίου στον Κηφισό: Σε εξέλιξη έργα δυσχεραίνουν την κίνηση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στον Κηφισό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα τμημάτων της Λεωφόρος Κηφισού στις περιοχές Μοσχάτο/Ταύρος, Νίκαια/Αγ. Ι. Ρέντης και Ν. Φιλαδέλφεια/Ν. Χαλκηδόνα.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ξεκίνησαν χθες:

Τρίτη 20 Ιανουαρίου : Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, από τις 09.00 το πρωί έως τις 15.00 , ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

: Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, από τις , ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Παρασκευή 23 Ιανουαρίου: Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών από τις 07.00 το πρωί έως τις 15.00, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες, κάθε φορά, λωρίδες κυκλοφορίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

