Μαρτύριο με το «καλημέρα» στον Κηφισό – Έργα για τρεις μέρες, πού θα υπάρξουν ρυθμίσεις

Μαρτύριο για τους οδηγούς με το «καλημέρα» στον Κηφισό λόγω και των έργων για τρεις μέρες, που έχουν επιφέρει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Μετά δυσκολίας κινούνται τα οχήματα στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυτή τη στιγμή αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στη εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου/Λεωφόρο Αθηνών στην έξοδος, στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Σχιστού.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αναλυτικότερα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στον Κηφισό την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των παρακάτω οδικών τμημάτων του Κηφισού, περιοχής Μοσχάτου - Ταύρου, Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:

- Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας 'Αννης, στις 19-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

- Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 20-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

- Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 23-1-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Η αστυνομία απευθύνει παράκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο μέχρι τον Ιούνιο

Επίσης, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου, λόγω εργασιών σε τμήματα της Αττικής Οδού, στους Δήμους Ελευσίνας, Ασπρόπυργου και Φυλής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Αττικής Οδού, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 1,500 και 13,000 , εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Τοπικός αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), όπου αυτή υφίσταται.

Τοπικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας στο ύψος Α/Κ (ανισόπεδος κόμβος).

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

