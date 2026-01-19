Μαρτύριο με το «καλημέρα» στον Κηφισό – Έργα για τρεις μέρες, πού θα υπάρξουν ρυθμίσεις

Μετά δυσκολίας κινούνται τα οχήματα στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια

Μαρτύριο με το «καλημέρα» στον Κηφισό – Έργα για τρεις μέρες, πού θα υπάρξουν ρυθμίσεις
Μαρτύριο για τους οδηγούς με το «καλημέρα» στον Κηφισό λόγω και των έργων για τρεις μέρες, που έχουν επιφέρει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Μετά δυσκολίας κινούνται τα οχήματα στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυτή τη στιγμή αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στη εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου/Λεωφόρο Αθηνών στην έξοδος, στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Σχιστού.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αναλυτικότερα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στον Κηφισό την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των παρακάτω οδικών τμημάτων του Κηφισού, περιοχής Μοσχάτου - Ταύρου, Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:

- Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας 'Αννης, στις 19-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

- Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 20-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

- Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 23-1-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Η αστυνομία απευθύνει παράκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο μέχρι τον Ιούνιο

Επίσης, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου, λόγω εργασιών σε τμήματα της Αττικής Οδού, στους Δήμους Ελευσίνας, Ασπρόπυργου και Φυλής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Αττικής Οδού, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 1,500 και 13,000 , εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  • Τοπικός αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), όπου αυτή υφίσταται.
  • Τοπικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.
  • Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας στο ύψος Α/Κ (ανισόπεδος κόμβος).

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ρεκόρ στις πωλήσεις pick-up στις ΗΠΑ μέσα σε έναν μόλις μήνα!

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Καταστράφηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο πλαστικών – Ήχησε το 112 στην περιοχή – Τι αποκάλυψε ο αντιδήμαρχος στο newsbomb.gr

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: Aνοίγει σήμερα η αυλαία για το ετήσιο ραντεβού της παγκόσμιας ελίτ - Την Τετάρτη η ομιλία Τραμπ

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Νίκησε τον καρκίνο διασχίζοντας τον ωκεανό και κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ - «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο»,

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αιχμή της Λούκας Κατσέλη με άρωμα «παλιού ΠΑΣΟΚ» για Σημίτη - Αρσένη

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο με το «καλημέρα» στον Κηφισό – Έργα για τρεις μέρες, πού θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Αυτές είναι οι πέντε κατηγορίες φορολογούμενων που θα πληρώσουν λιγότερα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει»

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω...τρίτου: Θα επισκεφθεί ελεύθερο Ιράν, ελεύθερη Αβάνα και ελεύθερο Καράκας

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τρικυμία στο Μαξίμου, ποιος εκδότης στηρίζει Καρυστιανού, Πειραιώς στο Λονδίνο όπως η … ΔΕΗ, το μπλέξιμο της Euronext, η σφαλιάρα σε Jumbo και η ουσία και το ράλι του χαλκού και η Βιοχάλκο

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα νέα στοιχεία που αποκάλυψε για το κόμμα της η Μαρία Καρυστιανού

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Ιανουαρίου

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία - Μαρτυρίες: «Ήταν σαν σεισμός, χάος από συντρίμμια»

06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα - Ιταλία: «Τελικός» πρόκρισης στους «4» για την Εθνική πόλο - Η ώρα και το κανάλι

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Θα αγοράσουμε πίσω την Αμερική» - Βρετανός δημοσιογράφος αστειεύτηκε για τις αξιώσεις του Τραμπ στη Γροιλανδία

06:32LIFESTYLE

Eurovision-Εθνικός τελικός: Τα 28 τραγούδια στη μάχη των εντυπώσεων και το μεγάλο φαβορί

06:28LIFESTYLE

Η πλουσιότερη ηθοποιός στον κόσμο αξίας 3.000.000.000 δολαρίων

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πρώτο Eurogroup σήμερα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο «καμπανάκι» - Η ατζέντα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Δύο χρόνια προετοίμαζε τη φυγή της η 16χρονη – Βρίσκεται εκτός Ελλάδας εκτιμούν οι Αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

06:28LIFESTYLE

Η πλουσιότερη ηθοποιός στον κόσμο αξίας 3.000.000.000 δολαρίων

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία – Τουλάχιστον 21 νεκροί από σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας – Φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί

06:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της ψυχρής εισβολής – Ποια θα είναι η δυσκολότερη μέρα της κακοκαιρίας

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο με το «καλημέρα» στον Κηφισό – Έργα για τρεις μέρες, πού θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τρικυμία στο Μαξίμου, ποιος εκδότης στηρίζει Καρυστιανού, Πειραιώς στο Λονδίνο όπως η … ΔΕΗ, το μπλέξιμο της Euronext, η σφαλιάρα σε Jumbo και η ουσία και το ράλι του χαλκού και η Βιοχάλκο

02:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι – Ήχησε το 112 – Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα νέα στοιχεία που αποκάλυψε για το κόμμα της η Μαρία Καρυστιανού

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Καταστράφηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο πλαστικών – Ήχησε το 112 στην περιοχή – Τι αποκάλυψε ο αντιδήμαρχος στο newsbomb.gr

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός - Εβδομάδα βάσανο: Ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίας λόγω έργων από σήμερα - Ποιες μέρες, σε ποια σημεία

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ