Ταξί: Ξεκίνησε νέα η 48ωρη απεργία - Τι ζητά το ΣΑΤΑ

Ακινητιποιημεά ειναι από τις 06:00 το πρωί τα ταξί στην Αττική.

Ταξί: Ξεκίνησε νέα η 48ωρη απεργία - Τι ζητά το ΣΑΤΑ
Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί.

Η απεργία ξεκίνησε από το πρωί της Τρίτης στις 06:00, ενώ οι νέες κινητοποιήσεις αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι την Πέμπτη στις 06:00, όπως είχαν προαναγγείλει μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης απεργίας την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) για την απεργία αναφέρει:

«Συνάδελφοι, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επιλέγει για ακόμη μία φορά τον δρόμο της αδιαφάνειας, της απαξίωσης και της σύγκρουσης με τον κλάδο των ταξί. Τα αιτήματά μας:

  • Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
  • Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
  • Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
  • Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται – Απλά Επιβάλλει

Οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

  • στην απαξίωση του επαγγέλματος,
  • στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
  • στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

Το ταξί δεν σιωπά – Το ταξί απαντά

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ιδιοκτήτες, οδηγούς, εκμεταλλευτές, επενδυτές, και εμπόρους να δώσουν μαζικό, αγωνιστικό, αποφασιστικό “παρών”:

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 στις 10 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Ενημέρωση για το σχέδιο νόμου

Εκεί θα παρουσιαστούν:

  • τα πραγματικά σημεία του νομοσχεδίου που διέρρευσε,
  • οι επιπτώσεις του στον κλάδο,
  • οι επόμενες αγωνιστικές κινήσεις.

Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό.

Δεν είναι ώρα για αυταπάτες.

Είναι ώρα για ενότητα, παρουσία και φωνή.

Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίζουν για το ταξί πίσω από κλειστές πόρτες, θα μας βρουν μπροστά τους.

Ο αγώνας είναι υπόθεση όλων

Κανείς απών

Κανείς θεατής».

