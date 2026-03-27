Χανιά: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε βράχια - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Την ταυτοποίηση της σορού ενός άνδρα που βρέθηκε την Πέμπτη (26/3) στο Κολυμπάρι Χανίων ανέλαβε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Η σορός εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή, με τις Αρχές να τονίζουν ότι η ταυτοποίησή της μπορεί να γίνει μόνο μέσω της εξέτασης DNA.

Μετά την πρώτη εξέταση της σορού από τον ιατροδικαστή, ελήφθησαν δείγματα τα οποία απεστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., στην Αθήνα.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Όπως αναφέρει το Creta24.gr, η σορός βρέθηκε σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από την επιφάνεια του νερού με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ξεβράστηκε από τη θάλασσα τις προηγούμενες ημέρες, λόγω του έντονου κυματισμού και της κακοκαιρίας.

Όπως προβλέπεται από την διαδικασία οι Αρχές ανασύρουν από τα αρχεία τους όλες τις υποθέσεις εξαφανίσεων στην περιοχή, με πιο πρόσφατη αυτή του γιατρού του Βενιζέλειου, Αλέξη Τσικόπουλου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ενδεχόμενο αυτό θεωρείται απίθανο καθώς η σορός που εντοπίστηκε έχει ύψος ύψος 1,80 μ., ενώ ο αγνοούμενος γιατρός 1,94 μ.

Παράλληλα και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σορός, σχεδόν αποστεωμένη, οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι ο άνδρας έφυγε από τη ζωή πολύ πριν χαθούν τα ίχνη του 33χρονου γιατρού.

Οι αρχές ερευνούν παράλληλα και παλαιότερες περιπτώσεις εξαφανίσεων, ωστόσο ένα πολύ πιθανό σενάριο είναι η σορός να προέρχεται από κάποιο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού τους τελευταίους μήνες.

Σε αυτό το ενδεχόμενο πάντως η ταυτοποίηση της σορού καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη, καθώς το DNA του νεκρού θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει στη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ..

Διαβάστε επίσης