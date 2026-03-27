Κακοκαιρία: Σφοδρή χαλαζόπτωση στην Κέρκυρα - Δείτε βίντεο

Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην Κέρκυρα με έντονη χαλαζόπτωση να πλήττει το νησί.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια και θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη ο καιρός θα αλλάξει απότομα με καταιγίδες να σημειώνονται αρχικά στο Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα που στη συνέχεια θα επεκταθούν.

Η χαλαζόπτωση ήταν σφοδρή και μέσα σε λίγα λεπτά δημιούργησε ένα λευκό τοπίο στους δρόμους με τους πολίτες να τρέχουν να καλυφθούν.

Δείτε το βίντεο του corfutvnews.gr:

