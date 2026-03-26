Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για «ισχυρότατη κακοκαιρία» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

Για λίγο φαίνεται πως κρατάει το ανοιξιάτικο διάλλειμα του καιρού καθώς μια νέα, ισχυρότατη κακοκαιρία αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιάννη Καλλιάνο, από την άλλη εβδομάδα ένα νέο κύμα κακοκαιρίας προσεγγίζει τη χώρα μας και όπως τονίζει έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες καταιγίδες.

Θα είναι, δε, τέτοια η ραγδαιότητα των φαινομένων που από το ξημέρωμα της Τετάρτης πυρήνας επικίνδυνων καταιγίδων θα πλήξει και το Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Αυτό που αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί είναι πως τα πρώτα προγνωστικά δεδομένα διαφοροποιούνται διαρκώς και δεν είναι ασφαλές να βγει συμπέρασμα από τώρα για την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν μια κακοκαιρία η οποία θα μας απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό.