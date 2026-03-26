Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σε τρεις ζώνες οι βροχές το επόμενο 48ωρο» - Πώς επηρεάζει η «Deborah»

Ραγδαία αναμένεται να είναι η επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από απόψε το βράδυ που θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και θυελλώδεις νοτιο-δυτικούς ανέμους.

Παράλληλα θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως ξεκαθαρίζει ο μετεωρολόγος για την απότομη αυτή μεταβολή του καιρού ευθύνεται η «Deborah», που πρόκειται για «βαρομετρικό χαμηλό , που ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της αδριατικής, του οποίου το ψυχρό μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν σε τρεις ζώνες:

1η ζώνη : Δυτική Ελλάδα (Παρασκευή ξημέρωμα)

2η ζώνη : Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο (Σάββατο μεσημέρι-Κυριακή πρωί )

3η ζώνη : Κρήτη, νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα (Σάββατο-Κυριακή πρωί)

Για την Αττική ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ξεκαθαρίζει ότι θα επηρεαστεί αλλά όχι σε αξιόλογο βαθμό κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

