Καιρός - Κολυδάς: Χαλάει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο - Πώς θα κάνει «ποδαρικό» ο Απρίλιος
Με βροχές και καταιγίδες θα κάνουμε Σαββατοκύριακο - Τι καιρό θα κάνει τις πρώτες ημέρες του Απριλίου σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά
Από το βράδυ της Πέμπτης 26 Μαρτίου ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα επεκταθούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ αναμένονται μέχρι και χιονοπτώσεις στα ορεινά.
Έτσι, παρά τη μικρή θερμοκρασιακή άνοδο που θα σημειωθεί σήμερα, στη συνέχεια η θερμοκρασία θα πάρει και πάλι καθοδική πορεία, υποχωρώντας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ίσως μοναδική εξαίρεση αποτελέσει η Κυριακή, λόγω των νοτιοδυτικών ανέμων, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.
Αναφορικά με τις πρώτες ημέρες του Απριλίου ο μετεωρολόγος ξεκαθαρίζει πως θα «θυμίζουν περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη» και όχι μόνο ως προς το κρύο και τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες αλλά ως προς τη συνολική εικόνα που θα παρουσιάσει ο καιρός.
Ο κ. Κολυδάς δεν αποκλείει μάλιστα το ενδεχόμενο σε πεδινές περιοχές ης ηπειρωτικής χώρας η θερμοκρασία να πέφτει τοπικά κάτω από το μηδέν, κυρίως νωρίς το πρωί.
Δείτε την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά: