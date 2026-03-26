Καιρός - Κολυδάς: Χαλάει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο - Πώς θα κάνει «ποδαρικό» ο Απρίλιος

Από το βράδυ της Πέμπτης 26 Μαρτίου ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα επεκταθούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ αναμένονται μέχρι και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Έτσι, παρά τη μικρή θερμοκρασιακή άνοδο που θα σημειωθεί σήμερα, στη συνέχεια η θερμοκρασία θα πάρει και πάλι καθοδική πορεία, υποχωρώντας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ίσως μοναδική εξαίρεση αποτελέσει η Κυριακή, λόγω των νοτιοδυτικών ανέμων, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Αναφορικά με τις πρώτες ημέρες του Απριλίου ο μετεωρολόγος ξεκαθαρίζει πως θα «θυμίζουν περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη» και όχι μόνο ως προς το κρύο και τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες αλλά ως προς τη συνολική εικόνα που θα παρουσιάσει ο καιρός.

Ο κ. Κολυδάς δεν αποκλείει μάλιστα το ενδεχόμενο σε πεδινές περιοχές ης ηπειρωτικής χώρας η θερμοκρασία να πέφτει τοπικά κάτω από το μηδέν, κυρίως νωρίς το πρωί.

Δείτε την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

?Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

✅Από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει σταδιακά, με βροχές και καταιγίδες που ως το Σαββατοκύριακο θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις, καθώς… pic.twitter.com/QA1KCgn2CE — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 26, 2026

