Καιρός αύριο: Άστατο σκηνικό την Πέμπτη με βροχές, καταιγίδες και χιόνια

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Άστατο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Συγκεκριμένα, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι από νωρίς σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν, με τους ανέμους να πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 9 και 19 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα δυτικά και κεντρικά τμήματα θα αυξηθούν και το βράδυ κυρίως στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 19 και κατά τόπους με 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη έως τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που το βράδυ στα δυτικά θα πυκνώσουν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι σταδιακά από το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το πρωί στα νοτιότερα τμήματα, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση, ενώ από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν εκ νέου. Στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

