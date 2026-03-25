25η Μαρτίου: Στη Σαντορίνη με φόντο το Αιγαίο κυματίζει η μεγαλύτερη ελληνική σημαία

Με ένα εντυπωσιακό θέμα που κλέβει τις εντυπώσεις, κυμάτισε και φέτος στη Σαντορίνη με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου η μεγαλύτερη ελληνική σημαία που αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

Η σημαία, φτάνει τα 1.500 τετραγωνικά μέτρα και ξεπερνά τα 200 κιλά μαζί με τον εξοπλισμό ανάρτησης, ανεμίζει ακόμη και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους που συχνά ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΣΚΑΪ ο εκπαιδευτής καταδύσεων Βασίλης Τσατσανίδης, «είναι η μητέρα μας» – μια φράση που αποτυπώνει το συναίσθημα και τη σημασία του εγχειρήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δράση στο νησί ξεκίνησε από την περίοδο της πανδημίας ως μία συμβολική κίνηση ενότητας και αισιοδοξίας. Η συγκεκριμένη σημαία, δεν περιορίζεται μόνο στη Σαντορίνη, καθώς έχει ταξιδέψει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως το Καλπάκι, όπου υψώθηκε στο πλαίσιο των εθνικών επετείων, ενισχύοντας τον συμβολισμό της.

