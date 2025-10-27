28η Οκτωβρίου: Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία κυματίζει και φέτος στο Καλπάκι

Στο Καλπάκι, υψώθηκε για ακόμη μία χρονιά η μεγαλύτερη ελληνική σημαία, σε μία συγκινητική τελετή τιμής προς του πεσόντες για την πατρίδα.

Η έπαρση της σημαίας πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια γερανού που μεταφέρθηκε ειδικά για την εκδήλωση στην περιοχή όπου ξεκίνησε το Έπος του ’40, υπογραμμίζοντας τη σημασία και το μέγεθος αυτής της συμβολικής κίνησης.

Το Καλπάκι αποτελεί σημείο αναφοράς για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου καθώς στα βουνά του έγιναν οι πρώτες νικηφόρες μάχες το 1940 και από κει ξεκίνησε η προέλαση του ελληνικού στρατού στα χωριά της Βορείου Ηπείρου και τα υψώματα της Αλβανίας.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης