Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο - Πώς θα κινηθούν τα μέσα

Κυκλοφοριακές αλλαγές ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ για την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στη λειτουργία των Μέσων σταθερής τροχιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025:

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του Μετρό και του Τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σε Αθήνα και Πειραιά για τις παρελάσεις

Ανακοίνωση για έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου, εξέδωσε η Τροχαία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, θα προβλέπουν για την Τρίτη 28/10 σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων και θα αφορούν όλους τους δήμους της Αττικής.

Αθήνα

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.Δήμος Αθηναίων: [ΚαθεδρικόςΜητροπολιτικός Ναός Αθηνών (Δοξολογία)], από ώρα 06.00΄ μέχρι το πέρας της δοξολογίας:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πειραιάς

Δήμος Πειραιά, από ώρα 00΄μέχρι 14.00΄:

34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

