Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο - Πώς θα κινηθούν τα μέσα

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σε Αθήνα και Πειραιά για τις παρελάσεις

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο - Πώς θα κινηθούν τα μέσα

Eurokinissi

Κυκλοφοριακές αλλαγές ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ για την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στη λειτουργία των Μέσων σταθερής τροχιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025:

  • Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
  • Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.
  • Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του Μετρό και του Τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σε Αθήνα και Πειραιά για τις παρελάσεις

Ανακοίνωση για έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου, εξέδωσε η Τροχαία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, θα προβλέπουν για την Τρίτη 28/10 σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων και θα αφορούν όλους τους δήμους της Αττικής.

Αθήνα

  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
  • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.Δήμος Αθηναίων: [ΚαθεδρικόςΜητροπολιτικός Ναός Αθηνών (Δοξολογία)], από ώρα 06.00΄ μέχρι το πέρας της δοξολογίας:
  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πειραιάς

Δήμος Πειραιά, από ώρα 00΄μέχρι 14.00΄:

  • 34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.
  • Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.
  • Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Ανώγεια - Καίει κοντά σε σπίτια

16:01LIFESTYLE

Χιου Τζάκμαν: Πρώτη εμφάνιση με τη νέα του σύντροφο στο κόκκινο χαλί ένα χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους - Η φιλία που ξεκίνησε από το Broadway και έγινε έρωτας

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο υπερόπλο της Ρωσίας: Ο «ανίκητος» πυρηνικός πύραυλος με τον οποίο ο Πούτιν μπορεί να διαλύσει τη Νέα Υόρκη

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Το «Θαύμα της Ερήμου» στη Σαουδική Αραβία: Ο σιδηρόδρομος των 7 δισ. που αλλάζει τη Μέση Ανατολή

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Πύραυλος Burevestnik: Η Νορβηγία εντόπισε την περιοχή εκτόξευσης του νέου όπλου της Ρωσίας

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» - 80χρονη αντιμετώπισε συμμορία που θέλησε να την εξαπατήσει δια τηλεφώνου

15:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών με 60 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ - 400 νέοι βιβλιοθηκονόμοι

15:50ΕΘΝΙΚΑ

H ελληνική σημαία με τον Άη Γιώργη που γιορτάζει σήμερα και το 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων 

15:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Κοινή επιστολή 57 μεγάλων διεθνών μουσείων για τη διάρρηξη - Απειλή για τη «θεμελιώδη αποστολή» τους

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Με αυτοκρατορικές τιμές, αλλά χωρίς μεγαλοπρέπεια η υποδοχή Τραμπ στην Ιαπωνία

15:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Sabaton & Helloween: Το Release Athens 2026 παρουσιάζει δύο κορυφαίες ημέρες σκληρού ήχου

15:41ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία κυματίζει και φέτος στο Καλπάκι

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Ρουμανική συμμορία που βίαζε γυναίκες καταδικάστηκε σε φυλάκιση

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο - Πώς θα κινηθούν τα μέσα

15:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR κατά της διαιτησίας: «Δεν επιθυμούμε ο Τζήλος να ορισθεί ξανά σε αγώνα μας»

15:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

"Όταν έκλαψε ο Νίτσε": η sold out παράσταση μετακομίζει στο Θέατρο Πορεία

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Σκότωσε τη μητέρα της, την έκρυψε στο πλυντήριο και με εικόνες AI την έδειχνε ζωντανή

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού μετά την 28η Οκτωβρίου - Πότε έρχεται νέα κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: Το καθοριστικό λάθος του στη νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού - Πώς έγινε το έγκλημα

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος -  «Τον είδαμε κάτω, του έκαναν μαλάξεις, αλλά ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» - 80χρονη αντιμετώπισε συμμορία που θέλησε να την εξαπατήσει δια τηλεφώνου

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10 όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει, να πηδάει και να κολυμπάει ξανά

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντα από τον εμπρησμό στην έκθεση αυτοκινήτων - «Ήταν τρία άτομα με κουκούλες και μάσκες», λέει ο ιδιοκτήτης

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρία ακόμη παιδιά στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ στον Πειραιά - 17χρονος με πλαστή ταυτότητα

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων χαρίζει σχεδόν όλη την περιουσία του – Η ιστορία που συγκινεί

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Ρουμανική συμμορία που βίαζε γυναίκες καταδικάστηκε σε φυλάκιση

22:05ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Έντονη αντίδραση Έρχιουρμαν για μνημείο αγνοουμένων στο Ευρωκοινοβούλιο

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα περάσει - Θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ»

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικό Μουσείο: Η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες στο περιβόητο δείπνο δίπλα στα Γλυπτά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ