28η Οκτωβρίου: Υπό έντονη βροχόπτωση η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Ξεκίνησε υπο βροχή λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (27/10) η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Μαθητές και μαθήτριες από τα σχολεία της πόλης παρά την έντονη βροχόπτωση παρήλασαν με καμάρι και περηφάνια στην οδό Τσιμισκή, τιμώντας την επέτειο του «Όχι».

Άλλοι με ομπρέλες και άλλοι με αδιάβροχα, μαθήτριες και μαθητές από 21 σχολεία πόλης τίμησαν τη θυσία των πεσόντων στα πεδία των μαχών.

Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, πλήθος κόσμου βρέθηκε παραπλεύρως του δρόμου και χειροκρότησε τους μικρούς μαθητές.

Στην εξέδρα των επισήμων, η οποία στήθηκε στη συμβολή της Τσιμισκή με την Αριστοτέλους, βρέθηκαν ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για τη Μακεδονία και τη Θράκη, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύρης Μελίνα Δερμεντζοπούλου, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, η βουλευτής Επικρατείας με τη ΝΔ, Μαρία - Νεφέλη Χατζηιωαννιδου, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς, κ.ά.

Δείτε παρακάτω περισσότερες φωτογραφίες από την μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη:

«Σήμερα μαθητές και μαθήτριες έστειλαν το δικό τους μήνυμα κόντρα σε αυτούς που λένε διάφορα για τη νέα γενιά», δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο οποίος στάθηκε στην προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά αψηφώντας την καταρρακτώδη βροχή.

«Βλέποντας τα παιδιά που παρήλασαν κάτω από την καταρρακτώδη βροχή, θυμήθηκα τους Άγιους που γιορτάζει σήμερα η εκκλησία», είπε ο Μητροπολίτης Φιλόθεος.

«Τα παιδιά αυτά κατάφεραν, μέσα σε αντίξοες συνθήκες, να μας συγκινήσουν» είπε ο αντιπεριφερειάρχης ΜΕ Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

«Ενα μεγάλο μπράβο» είπε στους παρελαύνοντες ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Με πληροφορίες από thestival.gr, voria.gr

