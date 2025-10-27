Καιρός: Φέρνει βροχές και καταιγίδες το «ψυχρό μέτωπο» - Πώς θα κυλήσει η 28η Οκτωβρίου

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά - για την εποχή - επίπεδα.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Για την πορεία του καιρού μέχρι την 28η Οκτωβρίου έκανε λόγο, μέσω ανάρτησής του στα social media, ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο για βροχές και καταιγίδες που προκαλεί το ψυχρό μέτωπο στη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία κινούνται νοτιοανατολικά.

Όπως επεσήμανε ο Θοδωρής Κολυδάς, την Τρίτη (28/10) οι παρελάσεις θα διεξαχθούν Αύριο θα έχει περάσει και η στρατιωτική παρέλαση θα γίνει χωρίς προβλήματα. Χρόνια Πολλά.

Τσατραφύλλιας: Κακοκαιρία express τύπου «Π» με 30άρια

Κακοκαιρία express τύπου «Π» με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30άρια αναμένεται τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου.

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία ωστόσο να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι βροχερός αλλά και ζεστός, εξήγησε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως ανέφερε, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τη Δευτέρα αγγίζοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή καταιγίδες και βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

«Καταιγίδες τη Δευτέρα (στο Π) με 30άρια. Χωρίς προβλήματα οι παρελάσεις» γράφει ο γνωστός μετεωρολόγος, που διαβεβαιώνει πως την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, ο καιρός θα είναι καλός σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η θερμοκρασία τη Δευτέρα στην Κρήτη θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ ελάχιστα χαμηλότερα στους 29-30 θα δείξει στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την Πελοπόννησο.

Η διαταραχή εξπρές αναμένεται να φέρει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ θα ενισχυθούν οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ.

Ψυχρή «μετάβαση» την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από το πρωί της Δευτέρας (27/10) ο καιρός θα χαλάσει στα ορεινά της Στερεάς, στη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, στη Ήπειρο και στα ορεινά της Μακεδονίας, ενώ από το μεσημέρι και μετά αυτό το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα και τη νύχτα της Δευτέρας, θα έχουμε φαινόμενα σε Θράκη και νησιά ανατολικού Αιγαίου.

Μέχρι το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Όσον αφορά τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου, ο Σάκης Αρναούτογλου έκανε λόγο για πτώση της θερμοκρασίας, με το ψυχρό σκηνικό να επιμένει μέχρι και την Τετάρτη, κυρίως, στην Βόρεια Ελλάδα.

