Κακοκαιρία τη Δευτέρα σε αρκετές περιοχές – Με «ανοιξιάτικο» καιρό οι παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Κακοκαιρία τη Δευτέρα σε αρκετές περιοχές – Με «ανοιξιάτικο» καιρό οι παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου
ΚΑΙΡΟΣ
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδεςθα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες και από τα βορειοδυτικά σταδιακά θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και τα νότια τους 26 με 28 και στην Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Με καλό καιρό οι παρελάσεις

Την Τρίτη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, ο καιρός σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, θα είναι βελτιωμένος. Μόνο, ίσως στο ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές που γρήγορα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 και γρήγορα έως 7 μποφόρ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια και σταδιακά στις υπόλοιπες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν και αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και κατά τόπους στα νότια έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 και τοπικά στα νότια έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και από αργά το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 και τοπικά στην Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν.
Στα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα βόρεια 7 και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28-10-2025 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Στην ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 26 και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και νότια.

