Καιρός: Κακοκαιρία express τύπου «Π» με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30άρια τη Δευτέρα

Καιρός: Κακοκαιρία express τύπου «Π» με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30άρια τη Δευτέρα
Κακοκαιρία express τύπου «Π» με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30άρια αναμένεται τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου.

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία ωστόσο να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι βροχερός αλλά και ζεστός, εξήγησε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως ανέφερε, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τη Δευτέρα αγγίζοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή καταιγίδες και βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

«Καταιγίδες τη Δευτέρα (στο Π) με 30άρια. Χωρίς προβλήματα οι παρελάσεις» γράφει ο γνωστός μετεωρολόγος, που διαβεβαιώνει πως την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, ο καιρός θα είναι καλός σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η θερμοκρασία τη Δευτέρα στην Κρήτη θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ ελάχιστα χαμηλότερα στους 29-30 θα δείξει στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την Πελοπόννησο.

Η διαταραχή εξπρές αναμένεται να φέρει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ θα ενισχυθούν οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ:

Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες και από τα βορειοδυτικά σταδιακά θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και τα νότια τους 26 με 28 και στην Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

