Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και 30άρια - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά - για την εποχή - επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο, Ιόνιο και Ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές βροχές αναμένονται στη συνέχεια σε Θράκη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο και σε όλα τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 23, στη Θεσσαλία από 14 έως 27, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 11 έως 21, στην υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 11 έως 26, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 15 έως 25, στις Κυκλάδες από 18 έως 27, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 24 και στην Κρήτη από 15 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και στα νησιά του Ιονίου η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 7 μποφόρ. Μετά το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα όπου θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και μόνο κατά διαστήματα θα αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κατά διαστήματα έως το μεσημέρι και ηλιοφάνεια στη συνέχεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους 2 έως 4 μποφόρ ενώ μετά το απόγευμα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Τσατραφύλλιας: Κακοκαιρία express τύπου «Π» με 30άρια

Κακοκαιρία express τύπου «Π» με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30άρια αναμένεται τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου.

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία ωστόσο να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι βροχερός αλλά και ζεστός, εξήγησε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως ανέφερε, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τη Δευτέρα αγγίζοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή καταιγίδες και βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

«Καταιγίδες τη Δευτέρα (στο Π) με 30άρια. Χωρίς προβλήματα οι παρελάσεις» γράφει ο γνωστός μετεωρολόγος, που διαβεβαιώνει πως την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, ο καιρός θα είναι καλός σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η θερμοκρασία τη Δευτέρα στην Κρήτη θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ ελάχιστα χαμηλότερα στους 29-30 θα δείξει στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την Πελοπόννησο.

Η διαταραχή εξπρές αναμένεται να φέρει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ θα ενισχυθούν οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ.

Ψυχρή «μετάβαση» την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από το πρωί της Δευτέρας (27/10) ο καιρός θα χαλάσει στα ορεινά της Στερεάς, στη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, στη Ήπειρο και στα ορεινά της Μακεδονίας, ενώ από το μεσημέρι και μετά αυτό το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα και τη νύχτα της Δευτέρας, θα έχουμε φαινόμενα σε Θράκη και νησιά ανατολικού Αιγαίου.

Μέχρι το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Όσον αφορά τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου, ο Σάκης Αρναούτογλου έκανε λόγο για πτώση της θερμοκρασίας, με το ψυχρό σκηνικό να επιμένει μέχρι και την Τετάρτη, κυρίως, στην Βόρεια Ελλάδα.

