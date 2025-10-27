Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και 30άρια - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Με δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το σκηνικό τις επόμενες ώρες - Πού αναμένονται καταιγίδες

Newsbomb

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και 30άρια - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Unsplash
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά - για την εποχή - επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο, Ιόνιο και Ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές βροχές αναμένονται στη συνέχεια σε Θράκη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο και σε όλα τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 23, στη Θεσσαλία από 14 έως 27, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 11 έως 21, στην υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 11 έως 26, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 15 έως 25, στις Κυκλάδες από 18 έως 27, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 24 και στην Κρήτη από 15 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και στα νησιά του Ιονίου η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 7 μποφόρ. Μετά το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα όπου θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και μόνο κατά διαστήματα θα αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κατά διαστήματα έως το μεσημέρι και ηλιοφάνεια στη συνέχεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους 2 έως 4 μποφόρ ενώ μετά το απόγευμα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Τσατραφύλλιας: Κακοκαιρία express τύπου «Π» με 30άρια

Κακοκαιρία express τύπου «Π» με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30άρια αναμένεται τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου.

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία ωστόσο να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι βροχερός αλλά και ζεστός, εξήγησε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως ανέφερε, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τη Δευτέρα αγγίζοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή καταιγίδες και βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

«Καταιγίδες τη Δευτέρα (στο Π) με 30άρια. Χωρίς προβλήματα οι παρελάσεις» γράφει ο γνωστός μετεωρολόγος, που διαβεβαιώνει πως την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, ο καιρός θα είναι καλός σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η θερμοκρασία τη Δευτέρα στην Κρήτη θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ ελάχιστα χαμηλότερα στους 29-30 θα δείξει στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την Πελοπόννησο.

Η διαταραχή εξπρές αναμένεται να φέρει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ θα ενισχυθούν οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ.

Ψυχρή «μετάβαση» την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από το πρωί της Δευτέρας (27/10) ο καιρός θα χαλάσει στα ορεινά της Στερεάς, στη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, στη Ήπειρο και στα ορεινά της Μακεδονίας, ενώ από το μεσημέρι και μετά αυτό το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα και τη νύχτα της Δευτέρας, θα έχουμε φαινόμενα σε Θράκη και νησιά ανατολικού Αιγαίου.

Μέχρι το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Όσον αφορά τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου, ο Σάκης Αρναούτογλου έκανε λόγο για πτώση της θερμοκρασίας, με το ψυχρό σκηνικό να επιμένει μέχρι και την Τετάρτη, κυρίως, στην Βόρεια Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Φουντώνουν» οι φήμες για ιστορική συμφωνία ανάμεσα σε Apple και SpaceX

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Οι νέες συλλήψεις που έρχονται και το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Βασιλιάς Κάρολος «πετά» τον Πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge - Η αντίδρασή του

09:42LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Μάγκες μου, πήγαν όλα καλά» - Η ανάρτηση μετά το νέο χειρουργείο - Βίντεο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi Concept C: Επιστροφή στην ουσία της οδήγησης

09:33ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Ανησυχία για τον σταθμό στο Μοναστηράκι – Οξείδωση στις σιδηροδοκούς και πρόβλημα στατικότητας

09:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν έσχες 2025:  Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τις εστίες τους πριν την άφιξη του κυκλώνα Montha

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και 30άρια - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος στο πανηγύρι - Πού επικεντρώνοναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

09:11ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Δεν έφτανε η 40άρα του Αντετοκούνμπο για τους Μπακς και ήττα από Καβαλίερς – Τα αποτελέσματα

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Πούτιν: Θα έπρεπε να τερματίζει πολέμους αντί να δοκιμάζει πυραύλους - «Ανάρμοστη συμπεριφορά»

09:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μπαρούτι» το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ: Η απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία Σαββόπουλου και ο διευθυντής μιας μέρας

09:01TRAVEL

Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά: Το πανέμορφο χωριό που γυρίστηκε η ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

09:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβεται η αργία – Σημαντικές διευκρινίσεις

08:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φονικό δίδυμο και El Profesor - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατηγορούμενος για «πολιτική κατασκοπεία» ο Ιμάμογλου

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τελική συμφωνία για το TikTok «πιθανώς» την Πέμπτη - Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει το βρέφος που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών - Πάνω από 150 ίχνη DNA και αποτυπώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος στο πανηγύρι - Πού επικεντρώνοναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

06:28ΚΟΣΜΟΣ

«Έκρηξη οργής»: Ιρλανδικό χωριό 4.500 κατοίκων φιλοξενεί 2.300 μετανάστες σε πολυτελές ξενοδοχείο - Σεξουαλική επίθεση σε 10χρονη από Αφρικανό προκάλεσε διαμαρτυρίες και επεισόδια

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών - Πάνω από 150 ίχνη DNA και αποτυπώματα

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων χαρίζει σχεδόν όλη την περιουσία του – Η ιστορία που συγκινεί

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

08:14ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τα Γιαννιτσά

09:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μπαρούτι» το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ: Η απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία Σαββόπουλου και ο διευθυντής μιας μέρας

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Κινέζος δούλευε 73 ώρες την εβδομάδα για να ξεπληρώσει χάρη και του επιδικάστηκαν 155.000 ευρώ

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Χώροι πάρκινγκ: Τι ισχύει για τις πιλοτές - Πώς θα αποφεύγονται οι συγκρούσεις

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και 30άρια - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη από τα 58,5 - Αναλυτικός οδηγός με παραδείγματα

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει το βρέφος που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι

10:20WHAT THE FACT

Τα 5 μεγαλύτερα ψέματα της Ιστορίας που έχουν αποδειχτεί λάθος - Αλλά όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Με τρεις σφαίρες σκότωσε τον 51χρονο ο συγγενής του – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 25χρονου δράστη – Φόβοι για ξέσπασμα βεντέτας

09:01TRAVEL

Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά: Το πανέμορφο χωριό που γυρίστηκε η ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

07:26ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σε Αθήνα και Πειραιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ