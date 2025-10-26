Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε κομβική θέση μέσα σε αυτό το καιρικό σενάριο

Η Ευρώπη μπαίνει σε μια παρατεταμένη περίοδο έντονων βροχοπτώσεων και ατμοσφαιρικής αστάθειας, καθώς διαμορφώνεται ένα ισχυρό φθινοπωρινό δίπολο πίεσης ανάμεσα στον βόρειο Ατλαντικό και την κεντρική Ευρώπη, σύμφωνα με ανάλυση του Severe Weather Europe.

Ένας βαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων εγκαθίσταται πάνω από την ήπειρο, ενώ ταυτόχρονα ισχυρές αντικυκλωνικές πιέσεις σχηματίζονται στον Ατλαντικό, οδηγώντας σε επίμονη νοτιοδυτική ροή υγρών αερίων μαζών προς την Ευρώπη.

Οι θερμοκρασίες της θάλασσας στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο είναι 1,5°C έως 3°C πάνω από τα κανονικά επίπεδα, προσφέροντας άφθονη υγρασία και αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Το συγκεκριμένο καιρικό μοτίβο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Οι μετεωρολογικοί δείκτες δείχνουν ότι:

Ισχυρά βαρομετρικά χαμηλά θα κινούνται διαδοχικά από τον Ατλαντικό προς την Ευρώπη, μεταφέροντας μέτωπα βροχών και τοπικά θυελλώδεις ανέμους.

Τα ύψη βροχοπτώσεων θα είναι σημαντικά σε Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία και γύρω από τις Άλπεις, όπου η ορογραφία θα ενισχύσει τα φαινόμενα.
Θερμοκρασίες κοντά ή και λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, λόγω της ζεστής μεταφοράς από τη Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική πριν τα ψυχρά μέτωπα.
Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων – ειδικά σε περιοχές με ήδη κορεσμένα εδάφη.

Τέτοια φθινοπωρινά μοτίβα είναι συχνά υπεύθυνα για παρατεταμένα επεισόδια κακοκαιρίας και όχι για μεμονωμένα έντονα φαινόμενα. Με κάθε κύμα κακοκαιρίας, τα εδάφη θα κορεστούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων μεγάλης κλίμακας.

Η ανάλυση δείχνει ότι αυτή η εξέλιξη δεν είναι τυχαία: συμβάλλουν και οι θερμές θάλασσες, αλλά και ο κυκλωνικός μηχανισμός που τροφοδοτείται από υγρές αέριες μάζες και ενισχυμένα ρεύματα.

Η Ευρώπη,λοιπόν, οδεύει προς ένα δυναμικό και έντονα υγρό φθινόπωρο, με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας έως τις αρχές Νοεμβρίου 2025. Οι κάτοικοι περιοχών με ιστορικό πλημμυρών, όπως Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία, Γαλλία και Ισπανία, πρέπει να παρακολουθούν στενά τις προειδοποιήσεις των εθνικών μετεωρολογικών υπηρεσιών.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε κομβική θέση μέσα σε αυτό το καιρικό σενάριο, καθώς επηρεάζεται έντονα από τις υγρές και ασταθείς αέριες μάζες που κινούνται μέσω της Ιταλίας και της Μεσογείου προς τα Βαλκάνια.

Οι νοτιάδες που θα επικρατήσουν σε αρκετές φάσεις ενισχύουν τη μεταφορά υγρασίας, με αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενα επεισόδια βροχών και καταιγίδων. Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα στα δυτικά τμήματα της χώρας, όπου το ανάγλυφο της Πίνδου ενισχύει τις βροχοπτώσεις, ενώ σημαντικές ποσότητες νερού αναμένονται επίσης στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο.

Η επόμενη περίοδος θα απαιτήσει επαγρύπνηση και ετοιμότητα, καθώς τα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να εξελιχθούν γρήγορα και να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις, τη γεωργία και τις υποδομές.

