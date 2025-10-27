Δένδιας για 28η Οκτωβρίου: Για να πούμε ξανά το «Όχι», πρέπει να διαθέτουμε εθνική δύναμη αποτροπής

Η ημερήσια διαταγή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Δένδιας για 28η Οκτωβρίου: Για να πούμε ξανά το «Όχι», πρέπει να διαθέτουμε εθνική δύναμη αποτροπής
Μήνυμα εθνικής ενότητας, ιστορικής συνέχειας, ετοιμότητας και πλήρους εγρήγορσης εξέπεμψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, απευθυνόμενος στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, εθνοφύλακες, εφέδρους και το πολιτικό προσωπικό.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε την 28η Οκτωβρίου ως «ορόσημο της εθνικής μας αυνέχειας», σημειώνοντας ότι οι εορτασμοί αποκτούν ουσία όταν προβάλλουν «το ιστορικό παράδειγμα και το εθνικό αφήγημα».

Όπως τόνισε, το «Όχι» του 1940 εξέφρασε «τη βούληση του Έθνους να παραμείνει ελεύθερο» και «τη συλλογική θέληση αντίστασης απέναντι στον φασισμό και τον ναζισμό», πέρα από κάθε λογική συσχετισμών και ρεαλισμού.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το μήνυμα του 1940 παραμένει ζωντανό, καθώς «ο ελληνικός λαός θα επαναδιατυπώνει το “Όχι” ως αυτονόητη απάντηση στις προσπάθειες αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας».

Συνδέοντας την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη στρατηγική, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε πως «με την Ατζέντα 2030, τη νέα Δομή Δυνάμεων, τον 12ετή μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αμυντικών εξοπλισμών και την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής, οικοδομούμε τις πιο ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της Νέας Ελλάδας».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «οι καιροί που έρχονται είναι αδυσώπητοι» και ότι «για να μπορέσει η Ελλάς να διατυπώσει αυτόνομο εθνικό λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να διαθέτει επαρκή εθνική δύναμη αποτροπής». Διαφορετικά, «την αναμένει φινλανδοποίηση και διαρκής υπόκυψη στις βουλήσεις των ισχυρών», προσέθεσε.

Ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα αποτελέσει «το πρώτο απτό αποτύπωμα των Ενόπλων Δυνάμεων της νέας εποχής», οι οποίες εδράζονται «στη γνώση, στην τεχνολογία και στον άνθρωπο».

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για την «ανιδιοτελή προσήλωση στο συνταγματικό καθήκον», τονίζοντας ότι αποτελούν «τη ζωντανή εγγύηση της εθνικής ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας του Έθνους».

«Εμπνεόμενοι από το παράδειγμα του 1940, συνεχίστε να υπηρετείτε με συνέπεια, πειθαρχία και σθένος», κατέληξε ο υπουργός.

«Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940. Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις. Ζήτω το Έθνος».

Αναλυτικά ολόκληρη το μήνυμα του Νίκου Δένδια:

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι και Πολιτικό Προσωπικό,

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ορόσημο της Εθνικής μας Συνέχειας.

Οι Εθνικές Επέτειοι και οι παρελάσεις αποκτούν αξία όταν λειτουργούν ως μηχανισμοί προβολής του Ιστορικού Παραδείγματος και του Εθνικού Αφηγήματος.

Αυτό που τιμάμε σήμερα είναι η επιλογή στάσης ζωής και εθνικής αξιοπρέπειας.

Πριν από 85 χρόνια, οι προγονοί μας τοποθετήθηκαν κάθετα απέναντι στον επελαύνοντα Φασισμό και Ναζισμό, πέραν κάθε συσχετισμού και ρεαλισμού.

Διατυπώθηκε, με το «ΟΧΙ», η βούληση του Έθνους να παραμείνει ελεύθερο, υπερασπιζόμενο τις αξίες που καθοδηγούν διαχρονικά την εθνική μας πορεία.

Εκφράστηκε η συλλογική θέληση αντίστασης.

Και κατέθεσαν πολλοί από τους προγόνους μας, το πολυτιμότερο αγαθό, τη ζωή τους, ως τίμημα αυτής της στάσης και αυτής της απόφασης.

Ο Ελληνικός Λαός με συναίσθηση της ιστορικής του συνέχειας, θα επαναδιατυπώνει το «ΟΧΙ» ως αυτονόητη απάντηση στις προσπάθειες αμφισβήτησης της Εθνικής Κυριαρχίας και των προβλεπόμενων από το Διεθνές Δίκαιο Κυριαρχικών μας Δικαιωμάτων.

Στη βάση αυτής της αντίληψης, η Πατρίδα μας πορεύεται με πυξίδα: τιμά το παρελθόν και διαμορφώνει το μέλλον.

Με την «Ατζέντα 2030» ως οδικό χάρτη βαθιάς μεταρρύθμισης, με τη νέα Δομή Δυνάμεων, τον 12ετή Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών, την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής και το οικοσύστημα καινοτομίας, οικοδομούμε αδιαμφισβήτητα τις πιο ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της Νέας Ελλάδας.

Για να μπορούμε να στηρίξουμε οποιοδήποτε «ΟΧΙ» θα χρειαστεί να διατυπωθεί στο μέλλον.

Διότι δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες.

Οι καιροί που έρχονται είναι αδυσώπητοι.

Για να μπορέσει η Ελλάς να διατυπώσει αυτόνομο Εθνικό λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή Εθνική δύναμη Αποτροπής.

Σε κάθε άλλη περίπτωση την αναμένει φιλανδοποίηση και διαρκής υπόκυψη στις βουλήσεις των ισχυρών.

Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, ο Ελληνικός λαός θα αντικρίσει το πρώτο απτό αποτύπωμα των Ενόπλων Δυνάμεων της Νέας Εποχής.

Είναι η πραγμάτωση μιας στρατηγικής που είναι θεμελιωμένη στην Εθνική παράδοση και εδράζεται στη γνώση, στην τεχνολογία και στον άνθρωπο — στο τρίπτυχο που συγκροτεί τη νέα ταυτότητα των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

Η στρατηγική αυτή είναι δυνατόν να εφαρμοστεί χάρη σε εσάς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετείτε με αφοσίωση και επαγγελματισμό την αποστολή σας.

Σε κάθε έναν και κάθε μία από εσάς που υπηρετείτε στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκφράζω τον βαθύτατο σεβασμό και την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη για την ανιδιοτελή προσήλωση στο συνταγματικό σας καθήκον.

Αποτελείτε τη ζωντανή εγγύηση της Εθνικής Ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας του Ελληνικού Έθνους.

Εμπνεόμενοι από το παράδειγμα του 1940, συνεχίστε να υπηρετείτε με συνέπεια, πειθαρχία, σθένος και επίγνωση ευθύνης.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940.

Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Ζήτω το Έθνος».

