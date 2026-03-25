Χανιά: Κατολίσθηση επί του ΒΟΑΚ στα Μεγάλα Χωράφια

Κατολίσθηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3) επί του ΒΟΑΚ στα Χανιά, στα Μεγάλα Χωράφια, μετά την κακοκαιρία, προκαλώντας προβλήματα στους διερχόμενους οδηγούς.

Στο σημείο βρέθηκε προσωπικό της Τροχαίας ΒΟΑΚ για την ρύθμιση της κυκλοφορίας αλλά και συνεργείο της Περιφέρειας Κρήτης που πραγματοποιεί εργασίες καθαρισμού των πρανών στο σημείο.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και σε άλλες περιοχές των Χανίων. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν προκάλεσαν πτώσεις δέντρων στη Νέα Χώρα, κοντά στην ακτή Παπανικολή, στις Μουρνιές και στα Θυμιά Κεραμειών. Η Πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε σε κοπές κλαδιών και τοποθέτηση προστατευτικών στην περιοχή της Νέας Χώρας.

Επίσης η Πυροσβεστική προχώρησε σε άντληση υδάτων στο δημοτικό σχολείο Βρυσών.