Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη

Για τέταρτη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου που χάθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου» στα λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Οι έρευνες μέχρι τώρα είχαν ως αποτέλεσμα να εντοπιστεί ένα βατραχοπέδιλο σε βάθος 30 μέτρων, μία φιάλη οξυγόνου και ένα καταδυτικό σκούτερ, με τις ελπίδες για τον άτυχο δύτη σταδιακά να σβήνουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος αποφάσισε να βουτήξει για μια υποθαλάσσια εξερεύνηση μαζί με έναν συνάδελφό του, ο οποίος επέστρεψε μόνος του στην επιφάνεια και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές για την πιθανότητα ο φίλος του να παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου σχηματισμού.

Η θαλάσσια περιοχή στο «πηγάδι του διαβόλου» είναι γνωστή για την επικινδυνότητά της, ενώ το 1978 είχαν χάσει εκεί τη ζωή τους δύο Αμερικανοί δύτες και οστά τους εντοπίστηκαν δέκα χρόνια μετά. Από τότε είχαν τοποθετηθεί στο σημείο σίδερα και πλέγματα στα 120 μέτρα βάθος για να αποτραπεί άλλη τραγωδία, αλλά πλέον αυτά έχουν σκουριάσει κάνοντας δυνατή τη διέλευση, όπως και έγινε.

Τι λέει δύτης που είχε εντοπίσει τον έναν Αμερικανό

Νωρίτερα το πρωί ο πρώην δύτης που το 1988 είχε βρει στο «Πηγάδι του Διαβόλου» το οστά του ενός από τους δύο Αμερικανούς περιέγραψε μιλώντας στον ΑΝΤ1 το περιστατικό αλλά και την επικινδυνότητα της περιοχής.

«Ήμασταν μία ομάδα και πήραμε την απόφαση να κάνουμε τη βουτιά αυτή, μήπως τους βρούμε. Τελικά τον έναν τον βρήκα εγώ. Αυτό βέβαια που εντόπισα ήταν οστά, καθώς είχαν περάσει 9-10 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οστά εντοπίστηκαν στα εκατό μέτρα σε μάκρος και όχι σε βάθος.

«Μετά πέσανε άλλοι και τους βγάλανε. Ήταν καλυμμένα με ιζήματα, δεν φαινόταν καλά, αλλά ήταν μόνο κόκαλα. Έχει πολύ δύναμη δηλαδή για να βγεις, χωρίς σχοινί δε βγαίνεις. Εμείς είχαμε τότε βάλει αλυσίδα, σχοινιά και τέτοια πράγματα. Δηλαδή τραβάς πρέπει να έχεις δυνάμεις για να μπορέσεις να βγεις», συμπλήρωσε.

Ο πρώην δύτης αναφερόμενος στο τωρινό περιστατικό ανέφερε ότι σύμφωνα με τον ίδιο πιστεύει ότι πέρασε τα κάγκελα που υπάρχουν στο επικίνδυνο σημείο και τον τράβηξε μέσα.

Στις έρευνες συμμετέχουν έμπειροι δύτες και διασώστες, οι οποίοι κάνουν διαδοχικές συσκέψεις και αναλύουν κάθε λεπτομέρεια πριν από κάθε βουτιά. Οι ειδικές ομάδες καταδύονται με εξειδικευμένο εξοπλισμό προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν κάθε σπιθαμή του βυθού. Στο σημείο, μεταξύ άλλων, υπάρχει δύναμη του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Διαβάστε επίσης