Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλα και φιάλη οξυγόνου - Εξετάζεται αν είναι του 34χρονου

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης γίνεται με τη συνδρομή ειδικών δυτών, πλωτού σκάφους και εξειδικευμένου εξοπλισμού, λόγω των δυσμενών υποβρύχιων συνθηκών

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη που αγνοείται στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης από την Κυριακή 22 Μαρτίου.
  • Οι έρευνες εστιάζονται στο «πηγάδι του διαβόλου», ένα υποθαλάσσιο σπήλαιο βάθους 28 μέτρων με επικίνδυνα στενά περάσματα και πολύπλοκους λαβυρίνθους.
  • Ο αγνοούμενος διέθετε εξοπλισμό με επιπλέον παροχή οξυγόνου και υποβρύχιο σκούτερ, ενώ οι έρευνες ενδέχεται να συνεχιστούν για αρκετές ημέρες λόγω της πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος.
Snapshot powered by AI

Για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, νωρίτερα εντοπίστηκαν σε βάθος περίπου 30 μέτρων μια φιάλη οξυγόνου, ένα υποβρύχιο σκούτερ και ένα βατραχοπέδιλο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα αντικείμενα ανήκουν στον αγνοούμενο ή στον φίλο που τον συνόδευε και κατάφερε να βγει στην ακτή.

Οι έρευνες για σήμερα ολοκληρώθηκαν και αναμένεται να συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Σημειώνεται ότι οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος εστιάζονται στο γνωστό ως «πηγάδι του διαβόλου», ένα υποθαλάσσιο σπήλαιο βάθους περίπου 28 μέτρων, με άνοιγμα διαμέτρου πέντε μέτρων. Το σημείο χαρακτηρίζεται από στενά περάσματα και πολύπλοκους λαβυρίνθους, που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους δύτες.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, όταν ο συνοδός δύτης κατάφερε να βγει μόνος στην επιφάνεια και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχέςότι ο 34χρονος πιθανώς παγιδεύτηκε μέσα σε υποθαλάσσια σήραγγα.

Βουλιαγμένη

Κάτω από τη σημαδούρα βρίσκεται το πηγάδι το οποίο εξερεύνησαν τα έμπειρα στελέχη

Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα, με τη συμμετοχή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία. Οι συνθήκες στο σημείο, λόγω του μεγάλου βάθους και των ισχυρών ρευμάτων, κρίνονται εξαιρετικά απαιτητικές.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο 34χρονος δύτης ξεκίνησε υποβρύχια εξερεύνηση συνοδευόμενος από συνάδελφό του. Λίγο αργότερα, ο δεύτερος δύτης επέστρεψε μόνος στην επιφάνεια και ενημέρωσε τις αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο 34χρονος πιθανώς εγκλωβίστηκε στον υποθαλάσσιο σχηματισμό.

Άμεσα οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, ειδικών δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και έμπειρων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.

Το «πηγάδι του Διαβόλου» στη λίμνη της Βουλιαγμένης

Antonis Grafas

Οι συνθήκες κατάδυσης στο σημείο είναι εξαιρετικά απαιτητικές, λόγω του βάθους και των ισχυρών υποθαλάσσιων ρευμάτων. Η επιχείρηση απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό για την ασφαλή διεξαγωγή των ερευνών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος διέθετε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για 3 έως 5 ώρες, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ, που διευκολύνει την κίνηση κατά τη διάρκεια της κατάδυσης.

Η επιχείρηση στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, παρά τις δυσκολίες. Η εμπειρία και ο εξοπλισμός των διασωστών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια ανεύρεσης του 34χρονου δύτη.

Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το σημείο όπου έγινε η κατάδυση μοιάζει με ένα υποθαλάσσιο πηγάδι. Η είσοδός του βρίσκεται λίγα μέτρα από τα βράχια και φτάνει κάθετα μέχρι και τα 30 μέτρα.

Δεν είναι απλώς μια τρύπα, αλλά μέρος ενός μικρού υποθαλάσσιου σπηλαίου, με στενά περάσματα και ρεύματα, που μπορεί να εγκλωβίσουν ακόμα και έμπειρους δύτες. Παρότι βρίσκεται κοντά στην ακτή, θεωρείται πολύ επικίνδυνο σημείο.

Στο σημείο υπάρχει και προειδοποιητική επιγραφή, που γράφει:

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».

Η επιγραφή έχει τοποθετηθεί από τον Χρήστο Μπαρούχα, συνιδρυτή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής.

Βουλιαγμένη Επιγραφή

Η τραγωδία του 1978 που έκανε διάσημη το «πηγάδι του Διαβόλου»

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Λίμνη Βουλιαγμένης έχει αποκτήσει τη φήμη ενός από τα πιο επικίνδυνα σημεία για σπηλαιοκατάδυση. Πίσω από τον μύθο, υπάρχει μια πραγματική ιστορία που σημάδεψε για πάντα το σημείο.

Τον Σεπτέμβριο του 1978, τρεις νεαροί Αμερικανοί αποφάσισαν να επιχειρήσουν κάτι που τότε ελάχιστοι κατανοούσαν πόσο επικίνδυνο ήταν: να εισχωρήσουν στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της λίμνης. Επρόκειτο για δύο στρατιωτικούς που υπηρετούσαν στην αμερικανική βάση του Ελληνικού και μία νεαρή γυναίκα, συγγενικό πρόσωπο του ενός.

Ο 32χρονος λοχίας Ντόναλντ Μίσαντ, ο 21χρονος σμηνίτης Μαρκ Γκράνφορντ και η 20χρονη Τζόαν Γκράνφορντ μπήκαν στο σπήλαιο με σκοπό την εξερεύνηση. Δεν επρόκειτο για οργανωμένη αποστολή με σύγχρονα μέσα, αλλά για μια τολμηρή –και τελικά μοιραία– απόφαση.

Η εξαφάνισή τους κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού μέσα στο σπήλαιο. Παρά τις προσπάθειες, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος τους.

Το σπήλαιο αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά αμείλικτο. Οι στοές του, πολύπλοκες και γεμάτες παγίδες, δεν άφησαν περιθώρια.

Χρόνια αργότερα, το 1989, νέα αποστολή σπηλαιοδυτών κατάφερε να εντοπίσει ελάχιστα στοιχεία: μία φιάλη κατάδυσης και κάποια προσωπικά αντικείμενα. Ήταν η πρώτη ένδειξη ότι οι τρεις νέοι είχαν πράγματι χαθεί βαθιά μέσα στο υποθαλάσσιο δίκτυο.

Το 2006 εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά μέσα στο σπήλαιο και έναν χρόνο αργότερα, το 2007, οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ανήκαν στους τρεις αγνοούμενους Αμερικανούς.

Έτσι, έκλεισε οριστικά ένας κύκλος αγωνίας που είχε ξεκινήσει το 1978 ενώ να σημειωθεί πως το Λιμενικό είχε τοποθετήσει, σύμφωνα με πολλούς, κάγκελα στο σημείο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υποστολή σημαίας: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ

21:09ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές ακυρώθηκαν οι παρελάσεις

21:00WHAT THE FACT

Γιατί η ώρα έχει 60': Πώς οι αρχαίοι διαμόρφωσαν τον χρόνο όπως τον ξέρουμε

20:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR: Βραβεύτηκε και αποθεώθηκε ο Τζέντι Όσμαν

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Ρεκόρ βροχών και υψηλών θερμοκρασιών: Ο φετινός χειμώνας στην Αθήνα ήταν από τους πιο βροχερούς

20:38ΥΓΕΙΑ

Η πιο αποτελεσματική άσκηση για την υγεία σας: Αρκούν 14 λεπτά προπόνησης, 3 φορές την εβδομάδα

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μιλάμε με τα σωστά άτομα στο Ιράν για να κλείσει συμφωνία- Συμφώνησαν να μην έχουν πυρηνικά»

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα: Άνδρας εισέβαλε με όπλο - «Πες στο αφενικό σου να με "καθαρίσει"»

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλα και φιάλη οξυγόνου - Εξετάζεται αν είναι του 34χρονου

20:21ΚΥΠΡΟΣ

Βρετανία: Oχήματα αεράμυνας Stormer έφτασαν στην Κύπρο

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πλάνο της NASA για Σελήνη: Η μόνιμη αποικία σε πέντε χρόνια και ο ανταγωνισμός με το Πεκίνο

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης για την Έκθεση του ΔΝΤ: Εξαιρετικά θετική αποτίμηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας

20:15ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ντουμπάι – Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» που θα αλλάξει τα δεδομένα στη Euroleague

20:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Στουρνάρας ζήτησε επαγρύπνηση από τις τράπεζες

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόσα χρήματα παίρνουμε πίσω για τη βενζίνη: Ο Παύλος Μαρινάκης απαντά στο TikTok

19:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα την 25η Μαρτίου: Πώς θα κάνει παρέλαση η Ελλάδα - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η απάντηση στα ακριβά τιμολόγια ρεύματος - Ηλιακά πάνελ €460 συνδέονται στην μπρίζα

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η Μέση Ανατολή φλέγεται - Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το κεντρικό Ιράν - Νέο χτύπημα ιρανικού πυραύλου στο Ισραήλ

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Πρωτοφανής η ανάπτυξη της Ελλάδας εκτός των συνόρων της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλα και φιάλη οξυγόνου - Εξετάζεται αν είναι του 34χρονου

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

20:15ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ντουμπάι – Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» που θα αλλάξει τα δεδομένα στη Euroleague

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Θεόφιλο -«50ρηδες, 60άρηδες δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά»

19:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα: Άνδρας εισέβαλε με όπλο - «Πες στο αφενικό σου να με "καθαρίσει"»

18:53LIFESTYLE

Ξεσπά ο δικηγόρος του Γιώργου Μανίκα για την υπόθεση ΕΦΚΑ: «Από χθες διαπομπεύεται»

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

16:34LIFESTYLE

Θλίψη στον κόσμο της τηλεόρασης: Πέθανε η Mel Schilling, σε ηλικία 54 ετών

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μιλάμε με τα σωστά άτομα στο Ιράν για να κλείσει συμφωνία- Συμφώνησαν να μην έχουν πυρηνικά»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία κατά Τσαγκαράκη: «Αγόρασα δαχτυλίδι με ζαφείρι και τελικά ήταν ψεύτικο»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Μπακαλιάρος: Το παραδοσιακό πιάτο για την 25η Μαρτίου και η συνταγή που έγινε viral

18:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γιατί στέλνουν την «ελίτ των ελίτ» στον Περσικό - Το σχέδιο Τραμπ για την χερσαία εισβολή - Ποιες δυνάμεις θα είναι αυτές που θα αναλάβουν να το υλοποιήσουν αν δοθεί το «πράσινο φώς»

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους - Τι υποστήριξε στην πολύωρη απολογία του

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η Μέση Ανατολή φλέγεται - Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το κεντρικό Ιράν - Νέο χτύπημα ιρανικού πυραύλου στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ