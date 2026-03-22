Αγνοείται δύτης στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης


Συναγερμός έχει σημάνει στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης καθώς εδώ και λίγες ώρες αγνοείται ένας δύτης, με δυνάμεις του Λιμενικού να έχουν σπεύσει στο σημείο και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τον εντοπισμό του.

Πρόκειται για έναν 34χρονο άνδρα, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα το μεσημέρι, περίπου στις 13:40 να κάνει καταδύσεις μαζί με έναν μαθητή του. Το σημείο στο οποίο καταδύθηκαν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, ωστόσο ο καιρός δεν ήταν εχθρικός. Ο 34χρονος εγκλωβίστηκε στο θαλάσσιο πηγάδι, ενώ ο μαθητής του κατάφερε να βγει και να ειδοποιήσει τάχιστα τις Αρχές.

Τρεις σπηλαιοδύτες ετοιμάζονται να καταδυθούν στο σημείο, παρά το γεγονός ότι ο καιρός κατά τις απογευματινές ώρες έχει αλλάξει και τα υποθαλάσσια ρεύματα -αν και χαρτογραφημένα- χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα επικίνδυνα.

Στο σημείο βρίσκονται και οι γονείς του 34χρονου, που περιμένουν με αγωνία να αποδώσουν καρπούς οι κινήσεις των δυτών. Ο αγνοούμενος δύτης φέρει εξοπλισμό που του παρέχει οξυγόνο έως και 5 ώρες.

Νωρίτερα σήμερα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού του άλλου δύτη, στη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δύτης εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Οι δύο δύτες κολυμπούσαν σε θαλάσσιο πηγάδι βάθους 28 μέτρων, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα περιπολικό σκάφος, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο, το οποίο συνέδραμε στις προσπάθειες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι έντασης 4 μποφόρ, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των διασωστικών δυνάμεων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκε ο δύτης δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να προκύψουν από την προανάκριση των αρμόδιων αρχών.

