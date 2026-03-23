Βουλιαγμένη: Αγωνία για τον 34χρονο δύτη που χάθηκε σε σπηλιά στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το συγκεκριμένο σημείο είναι αρκετά επικίνδυνο εξαιτίας του μεγάλου βάθους του και των ισχυρών υπόγειων ρευμάτων 

Το «πηγάδι του Διαβόλου» στη λίμνη της Βουλιαγμένης

Antonis Grafas
Αγωνία χωρίς τέλος για τον 34χρονο δύτη που αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου όταν εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Ο 34χρονος, ο οποίος είναι έμπειρος δύτης είχε πάει για κατάδυση μαζί με φίλο του. Όταν ο φίλος του βγήκε στην ακτή και δεν τον είδε να ανεβαίνει, ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές και τόνισε ότι πρέπει να βρίσκεται κοντά σε γνωστό πηγάδι το οποίο έχει βάθος περίπου 28 μέτρα και είναι γνωστό με την ονομασία «το πηγάδι του Διαβόλου»

Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν έρευνες με τη συμμετοχή του Λιμενικού, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και ειδικών δυτών. Ωστόσο, μέχρι τώρα ο αγνοούμενος δεν έχει εντοπιστεί.

Βουλιαγμένη

Το σημείο από το οποίο οι Αρχές βούτηξαν προκειμένου να ξεκινήσουν την επιχείρηση εντοπισμού του δύτη που αγνοείται

Οι έρευνες σταμάτησαν το βράδυ της Κυριακής, ξεκίνησαν ξανά το πρωί της Δευτέρας και σταμάτησαν το μεσημέρι της Δευτέρας προσωρινά, καθώς το σημείο είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο. Σύμφωνα με το Λιμενικό, γίνεται προετοιμασία ώστε να μπουν ξανά στο νερό ειδικά εκπαιδευμένοι σπηλαιοδύτες, που έχουν εμπειρία σε τέτοιες αποστολές.

Οι συνθήκες στο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς υπάρχει μεγάλο βάθος, ισχυρά υπόγεια ρεύματα και πολύπλοκος βυθός, που κάνουν την επιχείρηση επικίνδυνη.

Βουλιαγμένη

Κάτω από τη σημαδούρα βρίσκεται το πηγάδι το οποίο εξερεύνησαν τα έμπειρα στελέχη

Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το σημείο όπου έγινε η κατάδυση μοιάζει με ένα υποθαλάσσιο πηγάδι. Η είσοδός του βρίσκεται λίγα μέτρα από τα βράχια και φτάνει κάθετα μέχρι και τα 30 μέτρα.

Δεν είναι απλώς μια τρύπα, αλλά μέρος ενός μικρού υποθαλάσσιου σπηλαίου, με στενά περάσματα και ρεύματα, που μπορεί να εγκλωβίσουν ακόμα και έμπειρους δύτες. Παρότι βρίσκεται κοντά στην ακτή, θεωρείται πολύ επικίνδυνο σημείο.

Το πηγάδι που πήγαν να εξερευνήσουν τα έμπειρα στελέχη

Η προειδοποίηση στο σημείο

Στο σημείο υπάρχει και προειδοποιητική επιγραφή, που γράφει:

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».

Η επιγραφή έχει τοποθετηθεί από τον Χρήστο Μπαρούχα, συνιδρυτή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής.

Βουλιαγμένη Επιγραφή

Η προειδοποιητική πινακίδα που έχει τοποθετηθει στη Βουλιαγμένη

Παλιές τραγωδίες στην περιοχή

Το «πηγάδι του Διάβολου» έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με τραγικά περιστατικά. Το 1978, τρεις νεαροί Αμερικανοί είχαν χαθεί μέσα στο υποθαλάσσιο σπήλαιο και εντοπίστηκαν πολλά χρόνια αργότερα.

Βουλιαγμένη

Διαβάστε επίσης

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Το COSMOTE HISTORY τιμά την επέτειο της 25ης Μαρτίου

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ετοιμάζεται συνάντηση στο Πακιστάν με Αμερικανούς και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν

17:21LIFESTYLE

Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ μιλά για τη συνεργασία τους στο «The Riders»: «Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος»

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Το Ιράν είναι κάτω, εμείς είμαστε πάνω

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι... ερημώνει: Άδεια αεροπλάνα και πτήσεις χωρίς επιβάτες η νέα καθημερινότητα

17:05ME TO N & ME TO Σ

Μπαζώνουν και τη δίκη

17:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα ανακούφισης στις αγορές: Εκτινάχθηκαν τα χρηματιστήρια - Πέφτει η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Η ασφυξία στη δικαστική αίθουσα, οι οργισμένοι συγγενείς, οι 33 απόντες κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι και η αναβολή

16:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις...»: Η επιγραφή στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη που αγνοείται ο 34χρονος δύτης και τα παλαιά δυστυχήματα στη λίμνη

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Instant Win: Κέρδη μέχρι 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς με δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τραμπ: Επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: «Βουτιά» στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο μετά την υπαναχώρηση Τραμπ για επίθεση στο Ιράν

16:32WHAT THE FACT

Οι δορυφόροι παρακολουθούν καθώς ένα τεράστιο τσουνάμι ύψους 200 μέτρων στέλνει σεισμικά κύματα σε όλο τον κόσμο για εννέα ημέρες

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας: Οι νέες και τα πρόστιμα για τους παραβάτες

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο - Δεν επιβεβαιώνει τις συνομιλίες η Τεχεράνη

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

16:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: «Ο Φαλ κάνει κανονικά προπονήσεις» - Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα πριν τη Βαλένθια

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο Εθελοντισμού που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά

16:03ΥΓΕΙΑ

Στο προσκήνιο η ψυχική υγεία των παιδιών: Τα δωρεάν προγράμματα του υπουργείου Υγείας και της UNICEF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

16:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις...»: Η επιγραφή στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη που αγνοείται ο 34χρονος δύτης και τα παλαιά δυστυχήματα στη λίμνη

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σπαρακτικές φωτογραφίες από την τελευταία έξοδο: Ρεπόρτερ κάηκε μαζί με τα 3 παιδιά της

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

12:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

22 συλλήψεις επιχειρηματιών από το ελληνικό FBI σε επιχείρηση για άπατες από εικονικές εταιρείες με τιμολόγια μαϊμού - Φοροδιαφυγή €11 εκατ.

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Οργή από την οικογένεια Πλακιά κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου, αλήτη»

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Επική γκάφα σε σχολείο: Παρουσίασαν ήρωα της ελληνικής επανάστασης με καλάσνικοφ

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο - Δεν επιβεβαιώνει τις συνομιλίες η Τεχεράνη

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο γύρος της Αγγλίας σε 4.300 χλμ. - Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινίασε το μεγαλύτερο μονοπάτι του κόσμου

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας: Οι νέες και τα πρόστιμα για τους παραβάτες

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Πότε και πού ξεκίνησε τελικά η Επανάσταση του 1821 - Η ιστορική αλήθεια

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Η ασφυξία στη δικαστική αίθουσα, οι οργισμένοι συγγενείς, οι 33 απόντες κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι και η αναβολή

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τραμπ: Επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρο καταπλάκωσε και σκότωσε 68χρονο στην Υπάτη μπροστά στα μάτια της συζύγου του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ