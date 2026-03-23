Βουλιαγμένη: Αγωνία για τον 34χρονο δύτη που χάθηκε σε σπηλιά στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Αγωνία χωρίς τέλος για τον 34χρονο δύτη που αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου όταν εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Ο 34χρονος, ο οποίος είναι έμπειρος δύτης είχε πάει για κατάδυση μαζί με φίλο του. Όταν ο φίλος του βγήκε στην ακτή και δεν τον είδε να ανεβαίνει, ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές και τόνισε ότι πρέπει να βρίσκεται κοντά σε γνωστό πηγάδι το οποίο έχει βάθος περίπου 28 μέτρα και είναι γνωστό με την ονομασία «το πηγάδι του Διαβόλου»

Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν έρευνες με τη συμμετοχή του Λιμενικού, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και ειδικών δυτών. Ωστόσο, μέχρι τώρα ο αγνοούμενος δεν έχει εντοπιστεί.

Το σημείο από το οποίο οι Αρχές βούτηξαν προκειμένου να ξεκινήσουν την επιχείρηση εντοπισμού του δύτη που αγνοείται

Οι έρευνες σταμάτησαν το βράδυ της Κυριακής, ξεκίνησαν ξανά το πρωί της Δευτέρας και σταμάτησαν το μεσημέρι της Δευτέρας προσωρινά, καθώς το σημείο είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο. Σύμφωνα με το Λιμενικό, γίνεται προετοιμασία ώστε να μπουν ξανά στο νερό ειδικά εκπαιδευμένοι σπηλαιοδύτες, που έχουν εμπειρία σε τέτοιες αποστολές.

Οι συνθήκες στο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς υπάρχει μεγάλο βάθος, ισχυρά υπόγεια ρεύματα και πολύπλοκος βυθός, που κάνουν την επιχείρηση επικίνδυνη.

Κάτω από τη σημαδούρα βρίσκεται το πηγάδι το οποίο εξερεύνησαν τα έμπειρα στελέχη

Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το σημείο όπου έγινε η κατάδυση μοιάζει με ένα υποθαλάσσιο πηγάδι. Η είσοδός του βρίσκεται λίγα μέτρα από τα βράχια και φτάνει κάθετα μέχρι και τα 30 μέτρα.

Δεν είναι απλώς μια τρύπα, αλλά μέρος ενός μικρού υποθαλάσσιου σπηλαίου, με στενά περάσματα και ρεύματα, που μπορεί να εγκλωβίσουν ακόμα και έμπειρους δύτες. Παρότι βρίσκεται κοντά στην ακτή, θεωρείται πολύ επικίνδυνο σημείο.

Το πηγάδι που πήγαν να εξερευνήσουν τα έμπειρα στελέχη

Η προειδοποίηση στο σημείο

Στο σημείο υπάρχει και προειδοποιητική επιγραφή, που γράφει:

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».

Η επιγραφή έχει τοποθετηθεί από τον Χρήστο Μπαρούχα, συνιδρυτή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής.

Η προειδοποιητική πινακίδα που έχει τοποθετηθει στη Βουλιαγμένη

Παλιές τραγωδίες στην περιοχή

Το «πηγάδι του Διάβολου» έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με τραγικά περιστατικά. Το 1978, τρεις νεαροί Αμερικανοί είχαν χαθεί μέσα στο υποθαλάσσιο σπήλαιο και εντοπίστηκαν πολλά χρόνια αργότερα.

