Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ώρες αγωνίας για τον 34χρονο δύτη που αγνοείται
Αγωνία για την τύχη του 34χρονου δύτη ο οποίος φέρεται να εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την επιχείρηση εντοπισμού του 34χρονου δύτη ο οποίος εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης το οποίο περιλαμβάνει ένα πηγάδι βάθους 28 μέτρων με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, παρά το γεγονός ότι απέχει λίγα μόλις μέτρα από την ακτή.
Ο δύτης είχε μεταβεί στο σημείο το μεσημέρι της Κυριακής (22/03) μαζί με έναν άλλο δύτη. Ο συνοδός του βγήκε στην ακτή, διαπίστωσε την απουσία του 34χρονου και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.
Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.