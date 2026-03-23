Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ώρες αγωνίας για τον 34χρονο δύτη που αγνοείται

Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύτη στη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, Κυριακή 22 Μαρτίου 2026. Στο σημείο βρίσκονται ένα πλοίο του λιμενικού, κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστολών και ένα ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την επιχείρηση εντοπισμού του 34χρονου δύτη ο οποίος εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης το οποίο περιλαμβάνει ένα πηγάδι βάθους 28 μέτρων με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, παρά το γεγονός ότι απέχει λίγα μόλις μέτρα από την ακτή.

Ο δύτης είχε μεταβεί στο σημείο το μεσημέρι της Κυριακής (22/03) μαζί με έναν άλλο δύτη. Ο συνοδός του βγήκε στην ακτή, διαπίστωσε την απουσία του 34χρονου και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.

