Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Διεκόπη η επιχείρηση εντοπισμού του δύτη σε πηγάδι βάθους 28 μέτρων
Το λιμενικό σχεδιάζει νέα επιχείρηση για τον ασφαλή απεγκλωβισμό του 34χρονου δύτη που αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής
Σταμάτησαν προσωρινά οι έρευνες στο σημείο που χάθηκαν τα ίχνη του 34χρονου δύτη, ο οποίος αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου σε ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού δεν υπάρχει ενεργή επιχείρηση στο σημείο καθώς πρόκειται για δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση. Αυτή την ώρα γίνεται προετοιμασία ώστε να εντοπιστεί ο δύτης και εν συνεχεία να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια.
Όσον αφορά την επανέναρξη των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα. Οι έρευνες ενδέχεται να ξεκινήσουν μέσα στην ημέρα ή και αύριο, καθώς απαιτείται περαιτέρω προετοιμασία.
Το χρονικό της εξαφάνισης
Από το μεσημέρι της Κυριακής 23 Μαρτίου αγνοείται ο 34χρονος δύτης που μαζί με φίλο του έκαναν κατάδυση σε ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης το οποίο περιλαμβάνει ένα πηγάδι βάθους 28 μέτρων με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα.
Ο συνοδός του βγήκε στην ακτή, διαπίστωσε την απουσία του 34χρονου και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος άνδρας είναι πιλότος και έμπειρος στις καταδύσεις.
Στην περιοχή στήθηκε άμεσα επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα με πλωτό σκάφος, ενώ επιχείρησαν δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι-δύτες από ιδιωτικά καταδυτικά συνεργεία.