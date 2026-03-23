Βουλιαγμένη: «Στον πυθμένα υπάρχει τρύπα αλλά δεν ξέρουμε πού πάει» λέει ο πρόεδρος Ομάδας Διάσωσης

Snapshot Ο 34χρονος δύτης αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου στη θαλάσσια περιοχή Λιμανάκια Βουλιαγμένης, όπου υπάρχει υποβρύχιο σπήλαιο με αχαρτογράφητα τμήματα και ισχυρά ρεύματα.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού είναι δύσκολη λόγω της γεωμορφολογίας του σπηλαίου, του βάθους που φτάνει τα 180 μέτρα και των επικίνδυνων ρευμάτων που εμποδίζουν την έξοδο.

Οι έρευνες έχουν διακοπεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας και απαιτείται περαιτέρω προετοιμασία πριν την επανέναρξη, που μπορεί να γίνει εντός της ημέρας ή αύριο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν το Λιμενικό Σώμα, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι

δύτες από ιδιωτικά συνεργεία.

Ο συνοδός του αγνοούμενου δύτη βγήκε στην ακτή και ειδοποίησε τις αρχές, ενώ ο ίδιος ο 34χρονος ήταν έμπειρος δύτης και πιλότος.

Για μία «δύσκολη» επιχείρηση απεγκλωβισμού έκανε λόγο, μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής, Σπύρος Χρυσανθόπουλος, σχετικά με την υπόθεση του 34χρονου δύτη που αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Ο κ. Χρυσανθόπουλος, εξήγησε τη γεωμορφολογία της περιοχής, λέγοντας ότι στο σημείο υπάρχει ένα υποβρύχιο σπήλαιο. «Στον πυθμένα υπάρχει μία τρύπα, σαν ένα πηγάδι και ξεκινάει μια σπηλιά, την οποία έχουμε κατά καιρούς χαρτογραφήσει, αλλά η χαρτογράφηση δεν έχει τελειώσει», υπογραμμίζει στο Newsbomb.gr, διευκρινίζοντας ότι «δεν ξέρουμε πού πάει αυτή η σπηλιά», η οποία όπως είπε ξεκινάει στα 38 μέτρα θαλάσσιου βάθους και η μέχρι τώρα χαρτογράφηση δείχνει ότι φτάνει τουλάχιστον μέχρι τα 180 μέτρα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομάδας Διάσωσης, εκεί που ξεκινάει η σπηλιά, υπάρχει και ένα γεωλογικό φαινόμενο, καθώς στο σημείο περνούν ισχυρά ρεύματα και αν κάποιος μπει είναι δύσκολο να ξαναβγεί.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύτη στη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης Eurokinissi

«Στο παρελθόν είχαμε και άλλες περιπτώσεις εγκλωβισμού, οι οποίες δεν έληξαν αίσια και για αυτό είχε μπει ένα προστατευτικό πλέγμα», ανέφερε ο κ. Χρυσανθόπουλος, λέγοντας ότι αυτή τη φορά «η πόρτα ήταν ανοιχτή». «Έγινε η κατάδυση και πριν την είσοδο στο σπήλαιο ο ένας έμεινε έξω και ο άλλος πέρασε μέσα και παρασύρθηκε», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος, μάλιστα, επανέλαβε τη δυσκολία της επιχείρησης, καθώς και ότι μέρος του σπηλαίου είναι αχαρτογράφητο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν είναι γνωστό μέχρι πού φτάνει το σπήλαιο, επομένως «δεν ξέρουμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την ανάσυρση», εκτιμώντας ότι όσο περνούν οι ώρες οι πιθανότητες για να εντοπιστεί ο 34χρονος ζωντανός ολοένα και λιγοστεύουν.

Έχει διακοπεί η επιχείρηση εντοπισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού δεν υπάρχει ενεργή επιχείρηση στο σημείο καθώς πρόκειται για δύσκολη και απαιτητική έρευνα. Αυτή την ώρα γίνεται προετοιμασία ώστε να εντοπιστεί ο δύτης και εν συνεχεία να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια.

Όσον αφορά την επανέναρξη των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα. Οι έρευνες ενδέχεται να ξεκινήσουν μέσα στην ημέρα ή και αύριο, καθώς απαιτείται περαιτέρω προετοιμασία.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Από το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου αγνοείται ο 34χρονος δύτης που μαζί με φίλο του έκαναν κατάδυση σε ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης το οποίο περιλαμβάνει ένα πηγάδι βάθους 38 μέτρων με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα.

Ο συνοδός του βγήκε στην ακτή, διαπίστωσε την απουσία του 34χρονου και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος άνδρας είναι πιλότος και έμπειρος στις καταδύσεις.

Στην περιοχή στήθηκε άμεσα επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα με πλωτό σκάφος, ενώ επιχείρησαν δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι-δύτες από ιδιωτικά καταδυτικά συνεργεία.

Διαβάστε επίσης