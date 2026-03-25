Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: «Δεν ξέρεις άλλο λαμόγιο;» - Νέοι διάλογοι-«φωτιά» των μελών του κυκλώματος

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί 22 άτομα ενώ η απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ ξεπερνά τα 31.000.000 ευρώ

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: «Δεν ξέρεις άλλο λαμόγιο;» - Νέοι διάλογοι-«φωτιά» των μελών του κυκλώματος

Στιγμιότυπο από τη μεταγωγή των συλληφθέντων για απάτες στον ΕΦΚΑ

Νέα στοιχεία και αποκαλύψεις έρχονται στο φως μέρα με την ημέρα για την απάτη που είχαν στήσει επιτήδειοι σε βάρος του ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες.

Η παράνομη δράση του κυκλώματος άρχισε να αποκαλύπτεται έπειτα από την καταγγελία ενός ασφαλισμένου ο οποίος από την 01-05-2023 έως και σήμερα έχει ασφαλιστεί ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, δίχως να γνωρίζει και δίχως να έχει εργαστεί εκεί πραγματικά.

Ειδικότερα, από το διάστημα 01-05-2023 έως 01-11-2023 φαίνεται πως απασχολήθηκε σε επιχείρηση στην Κερατέα και φερόμενη ως προϊστάμενη την Σ.Σ. Εν συνεχεία, από το διάστημα 01-11-2023 (ημέρα απόλυσης από την προηγούμενη επιχείρηση) έως και σήμερα φαίνεται πως απασχολείται στην επιχείρηση στο Κορωπί και φερόμενο ως προϊστάμενο τον Π. Κ.

Οι ανωτέρω δύο επιχειρήσεις τυγχάνουν άγνωστες στον καταγγέλλοντα. Υποψιάζεται δε πως πρόκειται για επιχειρήσεις «φάντασμα» με αποτέλεσμα την εξαπάτηση του ιδίου αλλά και των ασφαλιστικών φορέων.

Ως αρχηγοί του κυκλώματος φέρονται τρεις λογιστές, ενώ εμπλέκονται στην υπόθεση επιχειρηματίες, παίκτες reality καθώς και γνωστά μοντέλα.

«Δεν ξέρεις άλλο λαμόγιο;»

Στο μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήρθε και ένας νέος διάλογος μεταξύ μελών της εγκληματικής οργάνωσης μέσα από τον οποίο αποτωπώνεται ο τρόπος δράσης του κυκλώματος.

Η συνομιλία είναι μεταξύ ενός λογιστή και ενός «αχυράνθρωπου» κατά την οποία ο δεύτερος αναζητά τρόπο για εικονική ασφάλιση.

Λογιστής: Άσε, γ… τα βρήκες λογιστή;

Αχυράνθρωπος: Τι;

Λογιστής: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;

Αχυράνθρωπος: Όχι.

Λογιστής: Βρες λογιστή γιατί ο Μ. είναι φυλακή. Και η άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.

Αχυράνθρωπος: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;

Λογιστής: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία μεταξύ δύο εμπλεκόμενων επιχειρηματιών στην οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανό έλεγχο των Αρχών.

Επιχειρηματίας 2: Ρε είναι δεδομένο. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Ποιους γνωρίζουν; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούν, θα κατονομαστούν αυτοί.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λ., και να πει να ‘τοι. Φυσικά μετά πάει αλλού, αλλά…

Επιχειρηματίας 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ…. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Εγώ, εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.

Σε άλλο διάλογο δύο μέλη του κυκλώματος συζητούν για το πώς να μην πληρώσουμε τον Φ.Π.Α.

Μ.Λ.: Με αυτή την εταιρία παίζω μπάλα, λέει. Δηλώνω εισόδημα όσο θέλω, κάνω ό,τι θέλω, κάνω ράνω σούξου μούξου.

Μ.Ν.: Ρε φίλε άμα δεν φαίνεται πουθενά αλλού το όνομά του, χαίρω πολύ. Σε εμάς, αφού έχει καεί το όνομα.

Κ.Λ.: Όχι ρε μ…. Ρε κλείσιμο όλα. Τίποτα, γ@@@ τα. Τον ήπιαμε, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω και σε ποιον να πάω τώρα; Για αυτό λέω, κάτσε ρε μήπως; Ρε μ… εγώ στην αρχή, σκέφτηκα ότι μπορεί να το είπε σε μένα μόνο.

Μ.Λ.: Τώρα για τον Φ.Π.Α. που βγήκε στον …, μου λέει άμα θες σου κόβω κατασκευαστικό τιμολόγιο σαράντα χιλιάρικα, να πληρώσεις ένα διχίλιαρο, τριχίλιαρο..

Μ.Ν.: Τι να πληρώσω;

Μ.Λ.: Θα μας κόψει τιμολόγιο και καλά να μην πληρώσουμε τον Φ.Π.Α.

Μ.Ν.: Του Δεκεμβρίου;

Μ.Λ.: Αυτό που μας βγήκε 11 χιλιάρικα, 10. Τι μας βγήκε; Ρε φίλε το Φ.Π.Α. το φτιάχναμε λίγο όσο μπορούσαμε. Αλλά το φτιάχναμε μέχρι και πριν κάτι μήνες. Τώρα την τελευταία φορά μου ήρθε το Φ.Π.Α. 11 χιλιάρικα. Με έχει γ…, δεν το ’χω πληρώσει. Έχει γ… η κατάσταση. Πάμε για σοβαρό φούντο. Πάμε για μεγάλη κατρακύλα. Βρες δουλειά.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:05ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα χτυπήσει πιο σκληρά το Ιράν αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί την ήττα

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ισχυρίζεται επιτυχή πλήγμα σε αμερικανικό μαχητικό F-18 και δημοσιεύει βίντεο ως «απόδειξη»

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πεύκη: Εντοπίστηκε οβίδα σε οικοδομή

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρός ο εργοταξιάρχης του αεροδρομίου Καστελίου- Κατέρρευσε στο γραφείο του

19:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό: Τα 8 θέματα που θα τεθούν επί τάπητος - Έγκριση κατώτατου μισθού

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα επισκεφτεί την Κίνα στις 14-15 Μαΐου

19:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μοναδικό θέαμα: Αστρονόμοι είδαν δύο γιγάντιους πλανήτες να σχηματίζονται γύρω από ένα άστρο

19:31ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τις επιθέσεις κατά του Ιράν πριν οι ΗΠΑ επιβάλουν κατάπαυση του πυρός

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Άστατο σκηνικό την Πέμπτη με βροχές, καταιγίδες και χιόνια

19:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Επόμενος «σταθμός» της «Ιθάκης» η Λαμία με... υπόσχεση για αναφορά στις νέες πολιτικές κινήσεις

19:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Μελάνια Τραμπ εμφανίζεται σε σύνοδο με ανθρωποειδές ρομπότ - Βίντεο

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: «Δεν ξέρεις άλλο λαμόγιο;» - Νέοι διάλογοι-«φωτιά» των μελών του κυκλώματος

19:04LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: Η επική απάντηση που έδωσε σε Γάλλο γιατρό όταν "έχασε" τη φωνή της

18:59LIFESTYLE

Survivor: Πότε θα ρίξει αυλαία για το Πάσχα;

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ένα κρούσμα γρίπης των πτηνών αναφέρθηκε στη Λομβαρδία, το πρώτο στην Ευρώπη

18:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι μπέρδεψε το μωρό του με λούτρινο παιχνίδι και έγινε viral

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν δημοσιοποιεί «βίντεο επίθεσης σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο», ενώ απορρίπτει το σχέδιο Τραμπ

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον δύτη στο «Πηγάδι του Διαβόλου» - «Έχει βρεθεί οπτικό υλικό του 34χρονου με τις προσπάθειες να βγει»

18:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύριο η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού - Το ιστορικό των αυξήσεων, το πλέγμα μέτρων και ο στόχος

18:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό βίντεο από το γήπεδο στον Βοτανικό - «Οι εξέδρες μας ζωντανεύουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19:04LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: Η επική απάντηση που έδωσε σε Γάλλο γιατρό όταν "έχασε" τη φωνή της

15:39LIFESTYLE

Ξεσπά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου: «Βλέπει όλος ο πλανήτης, δεν έχω λόγια»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Στο Σύνταγμα και ο Παύλος Ντε Γκρες για τη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε εικόνες

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτές σκηνές στον Βόλο: Φώναζαν βοήθεια ενώ καίγονταν ζωντανές μαμά και κόρη - «Είδα μία γυναίκα στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες»

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον δύτη στο «Πηγάδι του Διαβόλου» - «Έχει βρεθεί οπτικό υλικό του 34χρονου με τις προσπάθειες να βγει»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν δημοσιοποιεί «βίντεο επίθεσης σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο», ενώ απορρίπτει το σχέδιο Τραμπ

14:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ισραηλινός πρέσβης σήμανε συναγερμό στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «Έχετε 15''» - Βίντεο

19:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Μελάνια Τραμπ εμφανίζεται σε σύνοδο με ανθρωποειδές ρομπότ - Βίντεο

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: «Δεν ξέρεις άλλο λαμόγιο;» - Νέοι διάλογοι-«φωτιά» των μελών του κυκλώματος

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα επισκεφτεί την Κίνα στις 14-15 Μαΐου

14:04ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Έκπληξη με Αντετοκούνμπο - Ομάδα κινείται δυνατά για την απόκτησή του

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές μητέρα και κόρη έπειτα από έκρηξη σε σπίτι

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Το διώροφο προκατασκευασμένο σπίτι που πωλείται προς 14.000 ευρώ: «Ιδανικό για χώρους εργασίας»

07:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα καταβληθεί - Πώς να το υπολογίσετε

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ένα κρούσμα γρίπης των πτηνών αναφέρθηκε στη Λομβαρδία, το πρώτο στην Ευρώπη

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ