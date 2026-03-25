Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: «Δεν ξέρεις άλλο λαμόγιο;» - Νέοι διάλογοι-«φωτιά» των μελών του κυκλώματος

Στιγμιότυπο από τη μεταγωγή των συλληφθέντων για απάτες στον ΕΦΚΑ

Νέα στοιχεία και αποκαλύψεις έρχονται στο φως μέρα με την ημέρα για την απάτη που είχαν στήσει επιτήδειοι σε βάρος του ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες.

Η παράνομη δράση του κυκλώματος άρχισε να αποκαλύπτεται έπειτα από την καταγγελία ενός ασφαλισμένου ο οποίος από την 01-05-2023 έως και σήμερα έχει ασφαλιστεί ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, δίχως να γνωρίζει και δίχως να έχει εργαστεί εκεί πραγματικά.

Ειδικότερα, από το διάστημα 01-05-2023 έως 01-11-2023 φαίνεται πως απασχολήθηκε σε επιχείρηση στην Κερατέα και φερόμενη ως προϊστάμενη την Σ.Σ. Εν συνεχεία, από το διάστημα 01-11-2023 (ημέρα απόλυσης από την προηγούμενη επιχείρηση) έως και σήμερα φαίνεται πως απασχολείται στην επιχείρηση στο Κορωπί και φερόμενο ως προϊστάμενο τον Π. Κ.

Οι ανωτέρω δύο επιχειρήσεις τυγχάνουν άγνωστες στον καταγγέλλοντα. Υποψιάζεται δε πως πρόκειται για επιχειρήσεις «φάντασμα» με αποτέλεσμα την εξαπάτηση του ιδίου αλλά και των ασφαλιστικών φορέων.

Ως αρχηγοί του κυκλώματος φέρονται τρεις λογιστές, ενώ εμπλέκονται στην υπόθεση επιχειρηματίες, παίκτες reality καθώς και γνωστά μοντέλα.

«Δεν ξέρεις άλλο λαμόγιο;»

Στο μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήρθε και ένας νέος διάλογος μεταξύ μελών της εγκληματικής οργάνωσης μέσα από τον οποίο αποτωπώνεται ο τρόπος δράσης του κυκλώματος.

Η συνομιλία είναι μεταξύ ενός λογιστή και ενός «αχυράνθρωπου» κατά την οποία ο δεύτερος αναζητά τρόπο για εικονική ασφάλιση.

Λογιστής: Άσε, γ… τα βρήκες λογιστή;

Αχυράνθρωπος: Τι;

Λογιστής: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;

Αχυράνθρωπος: Όχι.

Λογιστής: Βρες λογιστή γιατί ο Μ. είναι φυλακή. Και η άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.

Αχυράνθρωπος: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;

Λογιστής: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία μεταξύ δύο εμπλεκόμενων επιχειρηματιών στην οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανό έλεγχο των Αρχών.

Επιχειρηματίας 2: Ρε είναι δεδομένο. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Ποιους γνωρίζουν; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούν, θα κατονομαστούν αυτοί.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λ., και να πει να ‘τοι. Φυσικά μετά πάει αλλού, αλλά…

Επιχειρηματίας 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ…. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Εγώ, εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.

Σε άλλο διάλογο δύο μέλη του κυκλώματος συζητούν για το πώς να μην πληρώσουμε τον Φ.Π.Α.

Μ.Λ.: Με αυτή την εταιρία παίζω μπάλα, λέει. Δηλώνω εισόδημα όσο θέλω, κάνω ό,τι θέλω, κάνω ράνω σούξου μούξου.

Μ.Ν.: Ρε φίλε άμα δεν φαίνεται πουθενά αλλού το όνομά του, χαίρω πολύ. Σε εμάς, αφού έχει καεί το όνομα.

Κ.Λ.: Όχι ρε μ…. Ρε κλείσιμο όλα. Τίποτα, γ@@@ τα. Τον ήπιαμε, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω και σε ποιον να πάω τώρα; Για αυτό λέω, κάτσε ρε μήπως; Ρε μ… εγώ στην αρχή, σκέφτηκα ότι μπορεί να το είπε σε μένα μόνο.

Μ.Λ.: Τώρα για τον Φ.Π.Α. που βγήκε στον …, μου λέει άμα θες σου κόβω κατασκευαστικό τιμολόγιο σαράντα χιλιάρικα, να πληρώσεις ένα διχίλιαρο, τριχίλιαρο..

Μ.Ν.: Τι να πληρώσω;

Μ.Λ.: Θα μας κόψει τιμολόγιο και καλά να μην πληρώσουμε τον Φ.Π.Α.

Μ.Ν.: Του Δεκεμβρίου;

Μ.Λ.: Αυτό που μας βγήκε 11 χιλιάρικα, 10. Τι μας βγήκε; Ρε φίλε το Φ.Π.Α. το φτιάχναμε λίγο όσο μπορούσαμε. Αλλά το φτιάχναμε μέχρι και πριν κάτι μήνες. Τώρα την τελευταία φορά μου ήρθε το Φ.Π.Α. 11 χιλιάρικα. Με έχει γ…, δεν το ’χω πληρώσει. Έχει γ… η κατάσταση. Πάμε για σοβαρό φούντο. Πάμε για μεγάλη κατρακύλα. Βρες δουλειά.

Δείτε το βίντεο του Mega

