Ξεσπά ο δικηγόρος του Γιώργου Μανίκα για την υπόθεση ΕΦΚΑ: «Από χθες διαπομπεύεται»

Στα δημοσιεύματα που θέλουν τον Γιώργο Μανίκα να εμπλέκεται σε εγκληματική οργάνωση για απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ, απαντά μέσω ανακοίνωσής του ο δικηγόρος του, Δημήτρης Ζορμπάς, τονίζοντας ότι ο εντολέας του δεν έχει συλληφθεί και δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις στην υπόθεση του κυκλώματος.

«Ο εντολέας μου Γιώργος Μανίκας από χθες διαπομπεύεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φαίνεται να είναι κατηγορούμενος για πράξεις που τόσο ο ίδιος, όσο και εγώ αγνοούμε. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ο εντολέας μου δεν έχει κληθεί, ούτε συλληφθεί για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται συνεχώς από χθες. Αν κληθούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα τότε προφανώς θα συνεργαστούμε με τις αρχές για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης», αναφέρει ο κ. Ζορμπάς.

«Προς το παρόν θα συνιστούσα ψυχραιμία και προσοχή, διότι σπιλώνονται ονόματα αδίκως, δημιουργούνται εντυπώσεις ανυπόστατες και προβλήματα σε οικογένειες και επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας», καταλήγει ο δικηγόρος του Γιώργου Μανίκα.

Διαβάστε επίσης