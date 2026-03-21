Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων: Έβγαλαν ένα εκατομμύριο σε έντεκα μήνες

Καίριο πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα κατάφερε η αστυνομία αποκαλύπτοντας και εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής και συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 52 ετών.



Η έρευνα αποκάλυψε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο με σαφείς ρόλους. Ο 41χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο της αποθήκευσης, διατηρώντας δύο οικίες-«καβάτζες» στον Ασπρόπυργο, όπου φυλάσσονταν τα λαθραία προϊόντα. Από εκεί, σε εβδομαδιαία βάση, τροφοδοτούσε τον 52χρονο συνεργό του, ο οποίος αναλάμβανε την περαιτέρω διανομή στο πελατολόγιο του κυκλώματος.

Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025. Συνολικά διακινήθηκαν 240.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, δηλαδή περίπου 4,8 εκατομμύρια τσιγάρα. Η ζημία για το Δημόσιο από διαφυγόντες δασμούς και φόρους αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Ασπρόπυργο και Βάρη, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες λαθραίων προϊόντων και εξοπλισμού: περισσότερα από 18.000 πακέτα τσιγάρων, πάνω από 2.000 συσκευασίες καπνού, καθώς και οχήματα, χρηματικό ποσό, κινητά τηλέφωνα και ιδιόχειρες σημειώσεις που αναμένεται να ρίξουν περαιτέρω φως στη δράση του κυκλώματος.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και ένα περίστροφο κρότου.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της νομοθεσίας περί όπλων.