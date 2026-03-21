Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων: Έβγαλαν ένα εκατομμύριο σε έντεκα μήνες

Αποθήκες στον Ασπρόπυργο και διακίνηση σε όλη τη χώρα

Κατερίνα Ρίστα

  • Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε λαθραία τσιγάρα στην Αττική και Βόρεια Ελλάδα.
  • Συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 52 ετών, με σαφείς ρόλους στην αποθήκευση και διανομή των προϊόντων.
  • Από τον Μάρτιο του 2025 διακινήθηκαν 240.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, προκαλώντας ζημία 1 εκατομμυρίου ευρώ στο Δημόσιο.
  • Κατασχέθηκαν πάνω από 18.000 πακέτα τσιγάρων, 2.000 συσκευασίες καπνού, οχήματα, χρηματικά ποσά, κινητά και ένα περίστροφο κρότου.
  • Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις τελωνειακού κώδικα και νομοθεσίας περί όπλων.
Καίριο πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα κατάφερε η αστυνομία αποκαλύπτοντας και εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής και συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 52 ετών.


Η έρευνα αποκάλυψε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο με σαφείς ρόλους. Ο 41χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο της αποθήκευσης, διατηρώντας δύο οικίες-«καβάτζες» στον Ασπρόπυργο, όπου φυλάσσονταν τα λαθραία προϊόντα. Από εκεί, σε εβδομαδιαία βάση, τροφοδοτούσε τον 52χρονο συνεργό του, ο οποίος αναλάμβανε την περαιτέρω διανομή στο πελατολόγιο του κυκλώματος.
Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025. Συνολικά διακινήθηκαν 240.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, δηλαδή περίπου 4,8 εκατομμύρια τσιγάρα. Η ζημία για το Δημόσιο από διαφυγόντες δασμούς και φόρους αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Ασπρόπυργο και Βάρη, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες λαθραίων προϊόντων και εξοπλισμού: περισσότερα από 18.000 πακέτα τσιγάρων, πάνω από 2.000 συσκευασίες καπνού, καθώς και οχήματα, χρηματικό ποσό, κινητά τηλέφωνα και ιδιόχειρες σημειώσεις που αναμένεται να ρίξουν περαιτέρω φως στη δράση του κυκλώματος.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και ένα περίστροφο κρότου.

65376730812873525166899216730745607194384555n.jpg

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της νομοθεσίας περί όπλων.

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία του πραγματικού «Χάνιμπαλ»: Ο «Μπομπ» άκουγε κλασική μουσική, έπαιζε σκάκι και σκότωνε

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Η ξανθιά καλλονή «στρατιώτης» που έγινε viral - Πώς ένα προφίλ τεχνητής νοημοσύνης εξαπάτησε χιλιάδες χρήστες

13:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων: Έβγαλαν ένα εκατομμύριο σε 11 μήνες - Διακίνησαν πάνω από 4.800.000 τσιγάρα

13:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Πράσινη» πρόκριση ή «ερυθρόλευκη» παράταση | Η ώρα και το κανάλι

13:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέα ανάπτυξη δυνάμεων στη Μέση Ανατολή με Πεζοναύτες και πολεμικά πλοία

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο γνωστός TikToker που συνελήφθη για κύκλωμα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν -  Δε θα επιτρέψω καμία εσωστρέφεια

12:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτά είναι τα κατασχεμένα που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παιδάκι 2,5 ετών εντοπίστηκε μόνο του σε συνοικιακό δρόμο - Συνελήφθη η μητέρα του

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ντιέγκο Γκαρσία: Η σκοτεινή ιστορία της αμερικανο-βρετανικής βάσης που απειλεί το Ιράν

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστικό! Ο Πήλιος θα αγωνιστεί στην εθνική Αλβανίας – Το όνομα με το οποίο θα παίζει

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία από Λόλα Νταϊφά: «Ο Τσαγκαράκης πουλούσε τα κλεμμένα μου κοσμήματα στην εκπομπή του»

12:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Αποστολή» της Ιεράς  Αρχιεπισκοπής Αθηνών τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με μια καμπάνια αφιερωμένη στις αξίες που εμπνέουν το κοινωνικό της έργο

12:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν αποθέωσε τον Χουάτσο στα «πράσινα» αποδυτήρια (video)

12:18ΕΛΛΑΔΑ

«Όταν ο δάσκαλος πληγώνει και πληγώνεται»: Ανοίγει η συζήτηση για την ψυχολογική αξιολόγηση εκπαιδευτικών - «Αναγκαιότητα κι όχι πολυτέλεια», λένε οι ίδιοι

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Μόνο επτά από τους 300 πίνακες γνήσιοι - Συνελήφθη μία υπάλληλός του που έκρυβε το Ευαγγέλιο

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμας: «Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα έργων»

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Βλαντιμίρ Πούτιν: «Σταθερός σύμμαχος» της Τεχεράνης δηλώνει η Μόσχα

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία από Λόλα Νταϊφά: «Ο Τσαγκαράκης πουλούσε τα κλεμμένα μου κοσμήματα στην εκπομπή του»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο γνωστός TikToker που συνελήφθη για κύκλωμα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Μόνο επτά από τους 300 πίνακες γνήσιοι - Συνελήφθη μία υπάλληλός του που έκρυβε το Ευαγγέλιο

12:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτά είναι τα κατασχεμένα που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία σε απόσταση 4000 χιλιομέτρων

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ντιέγκο Γκαρσία: Η σκοτεινή ιστορία της αμερικανο-βρετανικής βάσης που απειλεί το Ιράν

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Δύο προσφορές μέσα σε λίγα λεπτά για το Ευαγγέλιο - Χειροπέδες στον γνωστό γκαλερίστα

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παιδάκι 2,5 ετών εντοπίστηκε μόνο του σε συνοικιακό δρόμο - Συνελήφθη η μητέρα του

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε techno κομμάτι σε κλαμπ της Ρωσίας

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Το στοιχείο που «ξεκλειδώνει» το μυστικό της κόκκινης βαλίτσας

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιονοπτώσεις - H πρόγνωση για την 25η Μαρτίου

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 300 πλαστοί πίνακες και €150.000 - Έρευνα για κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ριζικές αλλαγές στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης - Με κάμερες οι εξετάσεις

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ