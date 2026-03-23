Κρήτη: Απολογείται σήμερα ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων

Ο 51χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων και η σύζυγός του απολογούνται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

Έως τώρα έχουν απολογηθεί 21 κατηγορούμενοι, με οκτώ να έχουν προφυλακιστεί, συμπεριλαμβανομένων επτά Πακιστανών μεσαζόντων και ενός υπαλλήλου του ιδιωτικού ΚΕΠ.

Το κύκλωμα φέρεται να εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς από το Πακιστάν μέσω της διαδικασίας μετάκλησης, με επίκεντρο ιδιωτικό ΚΕΠ στο Ηράκλειο.

Καθοριστικό ρόλο στην εξάρθρωση έπαιξε βιντεοληπτικό υλικό από το ιδιωτικό ΚΕΠ, που κατέγραφε συνομιλίες, παραδόσεις χρημάτων και επαφές με μεσάζοντες και «εργοδότες».

Στο ΚΕΠ βρέθηκαν 19 διαβατήρια Πακιστανών, ατζέντες με ονόματα μεσαζόντων και ποσά χρημάτων, στοιχεία που σε συνδυασμό με καταθέσεις θεωρούνται κομβικά από την ΕΛ.ΑΣ.

Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα ο 51χρονος φερόμενος ως «αρχηγός» του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη και η 44χρονη σύζυγός του.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, με τις δύο αυτές απολογίες ολοκληρώνεται η διαδικασία των απολογιών για το κύκλωμα που φέρεται να εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς από το Πακιστάν με τη διαδικασία της μετάκλησης, με επίκεντρο ιδιωτικό ΚΕΠ στο Ηράκλειο.

Έως τώρα έχουν απολογηθεί 21 κατηγορούμενοι, ενώ οκτώ εξ αυτών έχουν προφυλακιστεί, επτά Πακιστανοί μεσάζοντες και ένας υπάλληλος του ιδιωτικού ΚΕΠ, ιδιοκτησίας του ζευγαριού. Δύο ακόμα υπάλληλοι και όλοι οι κατηγορούμενοι ως «εικονικοί εργοδότες» αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση της υπόθεσης φέρεται να διαδραμάτισε το βιντεοληπτικό υλικό που κατασχέθηκε στους εσωτερικούς χώρους του ιδιωτικού ΚΕΠ του 51χρονου φερόμενου ως αρχηγού, σε ανύποπτο χρόνο, το καλοκαίρι του 2025, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που είχε διαταχθεί για άλλο λόγο.

Οι κάμερες κατέγραφαν τόσο εικόνα όσο και ήχο, αποτυπώνοντας συνομιλίες, παραδόσεις χρημάτων, επαφές με μεσάζοντες αλλά και παθόντες, καθώς και συναντήσεις με πρόσωπα που εμφανίζονται ως «εργοδότες». Τότε, οι αστυνομικοί είχαν βρει στο ιδιωτικό ΚΕΠ 19 διαβατήρια Πακιστανών, ατζέντες με τα ονόματα «μεσαζόντων», μέσα στις οποίες αναγράφονταν στοιχεία αλλοδαπών και δίπλα ποσά της τάξης των 8.000, 5.000, 3.000 ευρώ, καθώς και ηλεκτρονικά αρχεία.

Το υλικό αυτό, σε συνδυασμό με τις ατζέντες, τις εκτενείς καταθέσεις θυμάτων αλλά και τις απολογίες κάποιων κατηγορουμένων θεωρείται από την ΕΛ.ΑΣ. κομβικό.

