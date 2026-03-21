Αυτός είναι ο γνωστός TikToker που συνελήφθη για κύκλωμα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και γνωστός TikToker που δραστηριοποιείται στον χώρο του bodybuilding, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης αναβολικών και μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να λειτουργούσαν από κοινού γυμναστήριο και κατάστημα, μέσω των οποίων διέθεταν τα παράνομα σκευάσματα, ενώ παράλληλα τα προωθούσαν και μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα προϊόντα προορίζονταν κυρίως για αθλητές, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, χωρίς να διαθέτουν έγκριση από τον Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, γεγονός που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των χρηστών.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, επαγγελματικούς χώρους και όχημα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

περισσότερες από 5.000 κάψουλες και χάπια αναβολικών και απαγορευμένων συμπληρωμάτων,

εκατοντάδες ενέσιμα φιαλίδια,

περίπου 16 κιλά σκευασμάτων σε μορφή σκόνης,

χρηματικό ποσό, έγγραφα και παραστατικά,

αεροβόλο πιστόλι και περίστροφο κρότου,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση τυχόν περαιτέρω εμπλεκομένων και της έκτασης της δραστηριότητας της ομάδας