Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες

Snapshot Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες, πλαστογραφίες και φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών σε βάρος του e

ΕΦΚΑ, με συνολική ζημία άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ.

Συνελήφθησαν 22 άτομα, μεταξύ των οποίων ριάλιτι παίκτες, influencers και επιχειρηματίες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Η οργάνωση λειτουργούσε μέσω δικτύου 226 εταιρειών, χρησιμοποιώντας «αχυράνθρωπους» και ανύπαρκτα πρόσωπα για την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την εικονική ασφάλιση εργαζομένων.

Τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για αγορές ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων αντικειμένων.

Κατασχέθηκαν χρυσές λίρες, αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα, έγγραφα εταιρειών, ποσότητα κάνναβης και χρηματικό ποσό άνω των 150.000 ευρώ.

Αποκαλυπτικές συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. φέρνει το Newsbomb στο φως της δημοσιότητας και ξεδιπλώνουν τη δράση του οργανωμένου κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες.

Ανάμεσα στα 22 άτομα που έχουν συλληφθεί βρίσκονται παίκτες ριάλιτι, influencers και επιχειρηματίας, ενώ εις βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις που αφορούν σειρά κακουργηματικών πράξεων.

Οι συγκεκριμένοι διάλογοι αποτελούν κομβικό τμήμα της ογκώδους δικογραφίας που συνέταξε η Οικονομική Αστυνομία. Μέσα από τις καταγραφές αυτές αναδεικνύεται η μεθοδολογία που ακολούθησαν οι εμπλεκόμενοι για να στήσουν τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, προκαλώντας ζημιά άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα των συνδιαλέξεων:

Ο ΤΙΚΤΟΚΕΡ θέλει να πάρει χρήματα από την εταιρεία στην οποία είναι αφανής ιδιοκτήτης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ :Έλα ρε.

ΤΙΚTOKER Έλα μου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.

ΤΙΚTOKER Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.

ΤΙΚTOKER Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.

ΤΙΚTOKER Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γεωργία μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.

ΤΙΚTOKER Βάλε και σε μένα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.

ΤΙΚ TOKER Βάλε στην …… ρε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ……, ωραία ναι να μου στείλει ένα ΙΒΑΝ.

ΤΙΚTOKER Ναι.

Συζήτηση για αλλαγή εταιρείας και αχυρανθρώπου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Οκ πάει αυτό κατανοητό. Δεύτερον, μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε εταιρεία και διαχειριστή;

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Τι εννοείτε;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ότι κάθε δύο χρόνια αλλάζουμε εταιρεία και διαχειριστή

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Μισό, δώστε μου ένα λεπτό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ναι

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Αυτό θα το συζητήσετε με τον κύριο Γιώργο, όχι με εμένα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Μπράβο.. θα ήθελα λοιπόν να πάρει ο κύριος Γιώργος ένα τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο γιατί ο Χρήστος μου το ζήτησε για να κανονίσουνε να βρεθούνε να το συζητήσουνε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Γεια σου γεια

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Γεια

Αναφορά ΤΙΚΤΟΚΕΡ στην εικονικότητα της επιχείρησης του

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Έλα αδερφέ καλημέρα

ΤΙΚΤΟΚΕΡ Καλημέρα, καλημέρα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο Κώστας και μου λέει «Γιάννη επειδή» Μου λέει «επειδή ξηγήθηκε ωραία ο μου λέει ο …., θα του πεις ένα πράγμα, αυτό μου λέει είναι από εμένα», λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;

ΤΙΚΤΟΚΕΡ Όχι, δεν έχω ,δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο Κολλητός μου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;

ΤΙΚΤΟΚΕΡ Ναι, ναι, ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …., τώρα από τον Κώστα.

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ Όχι Γιάννη, όχι, όχι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Γιατί;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Πες μου.

ΤΙΚΤΟΚΕΡ Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ναι.

ΤΙΚΤΟΚΕΡ Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Είναι σε;

ΤΙΚΤΟΚΕΡ Είναι σε εικονική εταιρεία , αου, αου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Α κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Τα μέλη του κυκλώματος αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, καθώς και πλαστογραφία, επίσης από κοινού.

Παράλληλα, αποδίδεται στους κατηγορούμενους η υποβολή ψευδών δηλώσεων και η καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με σκοπό τη δημιουργία εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας που χρησιμοποιήθηκε για τη νομιμοφανή κάλυψη των παράνομων συναλλαγών.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη κατηγορίες για φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που υπερβαίνουν τις 75.000 και τις 200.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ύψος του διαφυγόντος φόρου ξεπερνά τις 50.000 και τις 100.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), σε διακεκριμένη μορφή και κατ’ εξακολούθηση, γεγονός που καταδεικνύει – σύμφωνα με τις αρχές – τον οργανωμένο χαρακτήρα της δράσης και τη συστηματική προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης των παράνομων κερδών.

Πέραν των κακουργηματικών πράξεων, οι 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, καθώς και η προμήθεια ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α., φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026, ευρείας κλίμακας επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Δράσεων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -22- μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, τετελεσμένη και σε απόπειρα για τις ασφαλιστικές εισφορές των νεότερων Ν.Π. που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων με σκοπό τη φοροδιαφυγή στο Φ.Π.Α. και στο εισόδημα τετελεσμένη και σε απόπειρα για τις χρήσεις όπου εκκρεμεί η υποβολή δηλώσεων, παράβαση των νομοθεσιών περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολή και την απόδοση εισφορών σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παράνομη οπλοκατοχή. Επίσης, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -20- άτομα.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, είχαν συστήσει επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ τους, με σκοπό τη μεθοδευμένη και οργανωμένη διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών και απατών σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α., τη φοροδιαφυγή και την έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν -3- μέλη, τα οποία, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας ως λογιστές, διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ σταδιακά εντάχθηκαν και τα λοιπά μέλη.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο αποτελούμενο από -226- νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή της εκμετάλλευσης ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση ατόμων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και την αποφυγή καταβολής των νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Το εν λόγω εγκληματικό δίκτυο, προκειμένου να δυσχεραίνει την αποκάλυψη της δράσης του και τη σύνδεση μεταξύ των προσώπων που το αποτελούσαν, λειτουργούσε με συγκεκριμένη διάρθρωση τριών κατηγοριών εταιρειών.

Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις που σύστηναν οι εμπλεκόμενοι με τα πραγματικά τους στοιχεία, μέσω των οποίων ξεκινούσε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κυρίως στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και συναφών τομέων.

Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυράνθρωποι»), προκειμένου να αποσυνδέονται οι πραγματικοί διαχειριστές από τις αρχικές εταιρείες και τις σχετικές ευθύνες. Οι εταιρείες αυτές είχαν κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχικές, όπως ίδια έδρα, ίδιο προσωπικό, ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία, λειτουργώντας ως ενδιάμεσο επίπεδο, στο οποίο μεταφέρονταν οι διοικητικές, αστικές και ποινικές συνέπειες της παράνομης δραστηριότητας. Οι τυπικοί διαχειριστές αυτών βαρύνονταν με τις σχετικές υποχρεώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης ή κοινωνικής περιθωριοποίησης. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε σε -42- εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.

Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και χωρίς φυσική έδρα, πολλές εκ των οποίων δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις εταιρείες αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα με κατασκευασμένα στοιχεία και υφαρπαχθέντα Α.Φ.Μ., καθώς και αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν απολεσθεί ή κλαπεί. Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν αφενός για την ανάληψη της ευθύνης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από την απασχόληση εργαζομένων σε άλλες εταιρείες και την εικονική ασφάλιση προσώπων και αφετέρου για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη μετακύλιση του Φ.Π.Α., τη μείωση ή το μηδενισμό του φόρου εισοδήματος και τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα.

Οι εταιρείες των ανωτέρω κατηγοριών λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους για βραχυχρόνιο διάστημα, με αποτέλεσμα η παύση της δραστηριότητας της μίας να συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της επόμενης, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της δράσης της οργάνωσης.

Τα παράνομα έσοδα απορροφούνταν μέσω του ανωτέρω δικτύου εταιρειών, διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων αντικειμένων.

Επισημαίνεται ότι, οι συνολικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχονται σε -19.720.921,66- ευρώ, ο μη αποδοθείς Φ.Π.Α. σε -6.096.330,18- ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε -5.588.302,71- ευρώ, ενώ η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε -31.497.706,13- ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδες, παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής Αρχής, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλάκες χρυσού,

-6- χρυσές λίρες,

-9- αυτοκίνητα και -10- δίκυκλες μοτοσικλέτες,

ρολόγια χειρός,

πλήθος καρτών ανάληψης,

πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,

-8- συσκευές κινητών τηλεφώνων,

ποσότητα κάνναβης βάρους -9- γραμμαρίων,

αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες και

το χρηματικό ποσό των -156.425- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από όσα κατασχέθηκαν

