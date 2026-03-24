Διώξεις για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες - ανάμεσά τους παίκτες reality, influencers και επιχειρηματίες- που φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένο κύκλωμα εξαπάτησης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με τη συνολική ζημία να εκτιμάται σε εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η υπόθεση αφορά παράλληλα εκτεταμένη φοροδιαφυγή που φτάνει περίπου τα 11 εκατ. ευρώ, μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιρειών και της έκδοσης πλαστών τιμολογίων για συναλλαγές που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν.

Στιγμιότυπο από τη μεταγωγή των συλληφθέντων για απάτες στον ΕΦΚΑ INTIME NEWS

Μπαράζ διώξεων

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους αφορά σειρά κακουργηματικών πράξεων, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν οργανωμένα και μεθοδικά, επιδιώκοντας την αποκόμιση σημαντικού οικονομικού οφέλους εις βάρος του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.

Ειδικότερα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, καθώς και πλαστογραφία, επίσης από κοινού.

Παράλληλα, αποδίδεται στους κατηγορούμενους η υποβολή ψευδών δηλώσεων και η καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με σκοπό τη δημιουργία εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας που χρησιμοποιήθηκε για τη νομιμοφανή κάλυψη των παράνομων συναλλαγών.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη κατηγορίες για φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που υπερβαίνουν τις 75.000 και τις 200.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ύψος του διαφυγόντος φόρου ξεπερνά τις 50.000 και τις 100.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), σε διακεκριμένη μορφή και κατ’ εξακολούθηση, γεγονός που καταδεικνύει – σύμφωνα με τις αρχές – τον οργανωμένο χαρακτήρα της δράσης και τη συστηματική προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης των παράνομων κερδών.

Πέραν των κακουργηματικών πράξεων, οι 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, καθώς και η προμήθεια ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται λογιστές, επιχειρηματίες, ένας παίχτης reality, influencers καθώς και άτομα που λειτουργούσαν αποκλειστικά ως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να καλύπτονται οι πραγματικοί εγκέφαλοι της κομπίνας.

