Διώξεις για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ

Από τη δράση του κυκλώματος προέκυψαν ζημιές πολλών εκατ. ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου

Άγγελος Βουράκης

Στιγμιότυπο από τη μεταγωγή των συλληφθέντων για απάτες στον ΕΦΚΑ

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες - ανάμεσά τους παίκτες reality, influencers και επιχειρηματίες- που φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένο κύκλωμα εξαπάτησης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με τη συνολική ζημία να εκτιμάται σε εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η υπόθεση αφορά παράλληλα εκτεταμένη φοροδιαφυγή που φτάνει περίπου τα 11 εκατ. ευρώ, μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιρειών και της έκδοσης πλαστών τιμολογίων για συναλλαγές που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν.

Μπαράζ διώξεων

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους αφορά σειρά κακουργηματικών πράξεων, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν οργανωμένα και μεθοδικά, επιδιώκοντας την αποκόμιση σημαντικού οικονομικού οφέλους εις βάρος του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.

Ειδικότερα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, καθώς και πλαστογραφία, επίσης από κοινού.

Παράλληλα, αποδίδεται στους κατηγορούμενους η υποβολή ψευδών δηλώσεων και η καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με σκοπό τη δημιουργία εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας που χρησιμοποιήθηκε για τη νομιμοφανή κάλυψη των παράνομων συναλλαγών.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη κατηγορίες για φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που υπερβαίνουν τις 75.000 και τις 200.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ύψος του διαφυγόντος φόρου ξεπερνά τις 50.000 και τις 100.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), σε διακεκριμένη μορφή και κατ’ εξακολούθηση, γεγονός που καταδεικνύει – σύμφωνα με τις αρχές – τον οργανωμένο χαρακτήρα της δράσης και τη συστηματική προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης των παράνομων κερδών.

Πέραν των κακουργηματικών πράξεων, οι 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, καθώς και η προμήθεια ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται λογιστές, επιχειρηματίες, ένας παίχτης reality, influencers καθώς και άτομα που λειτουργούσαν αποκλειστικά ως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να καλύπτονται οι πραγματικοί εγκέφαλοι της κομπίνας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

13:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Εντός Ύλης -Παναγιώτης Χαρίτος: Εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες -Η πραγματικότητα των Ρομά στην Ελλάδα

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Συνετρίβη drone που προερχόταν από την Ουκρανία

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίψαμε 131 αμερικανικά drones από την αρχή του πολέμου - Πλάνα στη δημοσιότητα

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Ολομέλεια δικηγορικών συλλόγων: «Δίκαιη δίκη σε υποβαθμισμένη αίθουσα δεν μπορεί να υπάρξει»

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε αναμένονται οι πληρωμές για το Fuel Pass 2026: Καταβολή ολόκληρου του διμήνου

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα Half Marathon 9 & 10 Μαΐου - Για να μην πεις: «Έπρεπε να ήμουν και εγώ εκεί!»

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πιο κοντά στην κατασκευή υποβρυχίων και επιφανειακών πλοίων στην Ελλάδα

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Διώξεις για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, «γιος της Επανάστασης» και πρόεδρος του κοινοβουλίου που «πρακτικά ηγείται του Ιράν»

12:36LIFESTYLE

Το νέο βίντεο της Τούνη με τα «επιτεύγματά» της προκαλεί αντιδράσεις - «Έτσι νιώθω που έχω καταφέρει όλα αυτά στα 32 μου»

12:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Καινούργιες ευκαιρίες για 40 οικογένειες και ευάλωτα νοικοκυριά

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαρακάκης για δίκη Τεμπών: Η αίθουσα θα ήταν κατάλληλη για εκδήλωση μπαλέτου παιδιών νηπιαγωγείου

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Εντοπίστηκαν τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού - Τα μέτρα που εφαρμόζονται

12:21ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραν φωτιά» τα στοιχήματα για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος – Οι… εμπιστευτικές πληροφορίες

12:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι αθώος και κακώς κρατείται» υποστηρίζει ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος

12:12ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Καιρός με δύο πρόσωπα την 25η Μαρτίου – Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

12:11LIFESTYLE

Μόνικα Μπελούτσι: Φωτογραφίζεται με την 15χρονη κόρη της, Léonie Cassel για τη Vogue

12:06LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιοι κέρδισαν τη μάχη στην πρωινή ζώνη – Ενημέρωση ή ψυχαγωγία;

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το flyover: Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Η ημερομηνία - στόχος για το τέλος του πολέμου - Συμφωνία Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για διαπραγμάτευση

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε αναμένονται οι πληρωμές για το Fuel Pass 2026: Καταβολή ολόκληρου του διμήνου

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Οι σταθμοί που θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα λόγω εργασιών

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

12:36LIFESTYLE

Το νέο βίντεο της Τούνη με τα «επιτεύγματά» της προκαλεί αντιδράσεις - «Έτσι νιώθω που έχω καταφέρει όλα αυτά στα 32 μου»

08:13ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που πύραυλος αναγκάζει τον Ισραηλινό Πρόεδρο να τρέξει σε καταφύγιο

12:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άρειος Πάγος για δίκη Τεμπών: Αγανακτισμένοι απειλούν τη ζωή δικαστών, κάποιοι είχαν στόχο να καταστεί ανέφικτη η εκδίκαση - Οι εξηγήσεις για την αίθουσα

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Άρχισε να μου λέει ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου και με ρώτησε αν έχω κι εγώ τα ίδια συναισθήματα...»: Η κατάθεση της ανήλικης για την παρενόχληση από τον καθηγητή στην Κόρινθο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες

12:12ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Καιρός με δύο πρόσωπα την 25η Μαρτίου – Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

10:23ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ασπίδα του Αχιλλέα προετοιμασία για σύγκρουση με Τουρκία - Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια»: Πώς σχολιάζει ο Τουρκικός τύπος την ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

12:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι αθώος και κακώς κρατείται» υποστηρίζει ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το flyover: Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων

07:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρομά έκανε... live μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού - Πώς τον εντόπισαν οι σωφρονιστικοί

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ιρανικό χτύπημα στο κέντρο του Τελ Αβίβ - Αντικρουόμενες αναφορές περί διαπραγματεύσεων

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία με ΗΠΑ και Ισραήλ - Οι πιθανές παραχωρήσεις

12:11LIFESTYLE

Μόνικα Μπελούτσι: Φωτογραφίζεται με την 15χρονη κόρη της, Léonie Cassel για τη Vogue

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ