Λιμανάκια Βουλιαγμένης: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον δύτη - «Έχει βρεθεί οπτικό υλικό του 34χρονου»

Σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου που βούτηξε με έναν φίλο του στα λιμανάκια Βουλιαγμένης στο «Πηγάδι του Διαβόλου».

Οι δύτες που ερευνούν στο σημείο για τον εντοπισμό του 34χρονου εντόπισαν χθες εντόπισαν το υποβρύχιο σκούτερ και ένα βατραχοπέδιλο που είναι πολύ πιθανό να ανήκουν στον 34χρονο αγνοούμενο.

Οι σπηλαιοδύτες, χαρτογραφούν τον βυθό και στήνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, χρησιμοποιώντας ειδικά σχοινιά, προκειμένου να μπορέσουν να κινηθούν με ασφάλεια σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο και απαιτητικό περιβάλλον, με στόχο τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, που απαιτεί χρόνο, ακρίβεια κινήσεων και υπομονή.

«Τον είδα με το υποβρύχιο scooter που προσπαθούσε να βγει αλλά δεν μπορούσε λόγω των ρευμάτων. Βγήκα γρήγορα έξω και κάλεσε σε βοήθεια. Στη συνέχεια ξανά βούτηξα μήπως και κατάφερνα να το τραβήξω με σκοινί, έβλεπα τον φακό του ήταν αναμμένος», ανέφερε σε δήλωσή του ο φίλος του αγνοούμενου που ήταν μαζί.

Ο 34χρονος πιλότος και έμπειρος δύτης, καταδύθηκε την περασμένη Κυριακή μαζί με τον φίλο του, στο υποθαλάσσιο σπήλαιο και φέρεται να παρασύρθηκε από τα επικίνδυνα ρεύματα και να εγκλωβίστηκε.

«Έχει βρεθεί οπτικό υλικό του 34χρονου δύτη – Φαίνονται οι προσπάθειες που κάνει»

Στο Mega μίλησε και ο εν αποστρατεία ναύαρχος του Λιμενικού Σώματος, Νίκος Σπάνος όπου αποκάλυψε ότι υπάρχει οπτικό υλικό με τις προσπάθειες του 34χρονου δύτη να βγει στην επιφάνεια. Όπως ανέφερε ο κ. Σπανός η κάμερα βρισκόταν στ0ον εξοπλισμό του 34χρονου που εντοπίστηκε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 34χρονος εγκλωβίστηκε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο, το οποίο περιλαμβάνει ένα πηγάδι βάθους 28 μέτρων με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, παρά το γεγονός ότι απέχει λίγα μόλις μέτρα από την ακτή.

