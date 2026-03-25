Καιρός: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Πώς θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες του Απριλίου

Νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται στη χώρα από αύριο, Πέμπτη 26 Μαρτίου, με βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν στην Αττική.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, τις πρώτες μέρες του Απριλίου το σκηνικό του καιρού θα είναι άστατο με διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων και εναλλαγές στις καιρικές συνθήκες.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ την Πέμπτη (26/3)

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα βορειοδυτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή (27/3)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, βαθμιαία κατά τόπους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες, από το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά.

Σάββατο (28/3)

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Κυριακή (29/3)

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα Δωδεκάνησα το πρωί και στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα δυτικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

