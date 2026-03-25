Με άστατο καιρό ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τετάρτη 25 Μαρτίου, στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι τις απογευματινές ώρες και βαθμιαία σχεδόν αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το πρωί στην Εύβοια. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Μετά το μεσημέρι βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν μέχρι το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς και στα δυτικά τοπικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα σημειωθούν βροχές με βοριάδες να πνέουν στα 8 μποφόρ, δίνοντας μεγαλύτερη αίσθηση ψύχρας.

Στα δυτικά και βόρεια θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, με υψηλότερες θερμοκρασίες και βοριάδες στα 5 μποφόρ.

Επομένως με σύμμαχο τον καιρό θα γίνουν οι μαθητικές παρελάσεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Αλεξανδρούπολή, Ξάνθη, Κατερίνη, Καβάλα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Κοζάνη, Πάτρα, Ιόνια νησιά, Πύργος, Καλαμάτα κ.α.

Με βροχές θα πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, ενώ με ψιλόβροχο μέχρι το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας και οι μαθητικές παρελάσεις σε Αττική, Εύβοια, Λιβαδειά, Βόλο κ.α.

«Καμπανάκι» Κολυδά για βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη - Πώς θα κυλήσει η επόμενη εβδομάδα

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού από την Πέμπτη (26/3), με βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας η εικόνα φαίνεται πιο σύνθετη. Ωστόσο, όσο προχωρά ο χρόνος, η διασπορά των ensembles μεγαλώνει και η αξιοπιστία πέφτει.

Για την Αθήνα, η θερμοκρασία εκτιμάται με σχετική ασφάλεια για 6-7 ημέρες, ενώ ο υετός μόνο για 4-5 ημέρες.

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Καιρός με δύο πρόσωπα την 25η Μαρτίου – Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Διαφορετικά «πρόσωπα» θα παρουσιάσει ο καιρός, αύριο Τετάρτη 25η Μαρτίου ανήμερα της εθνική επετείου, με την παρέλαση να αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό βροχή σε ορισμένα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια και την Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ενώ στα ορεινά θα δούμε και χιονοπτώσεις με σταδιακή βελτίωση.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις απογευματινές - βραδινές ώρες θα περιοριστούν στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια, με αποτέλεσμα οι παρελάσεις να πραγματοποιηθούν πιο ομαλά.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία την ημέρα της εθνικής επετείου, ο κ. Ζιακόπουλος ξεκαθαρίζει πως θα κυμανθεί σε τιμές κοντινές με αυτές των τελευταίων ημερών, ενώ χαμηλότερες θα είναι οι τιμές στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες περιοχές. Στην Αθήνα η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 16 βαθμούς.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 25 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αλλά και διαστήματα με σχεδόν αίθριο καιρό. Πιθανότητα τοπικών όμβρων νωρίς το πρωί στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι ανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το πρωί στην Εύβοια μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Λίγα χιόνια θα πέσουν τις πρωινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στις Κυκλάδες νεφώσεις και μέχρι το μεσημέρι τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και στη βόρεια Κρήτη έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι βαθμιαία σχεδόν αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μέχρι το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία από τις προμεσημβρινές σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-03-2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα βορειοδυτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, βαθμιαία κατά τόπους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες, από το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-03-2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα Δωδεκάνησα το πρωί και στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα δυτικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.