Καιρός: Ψυχρό μέτωπο από την Αδριατική κυκλώνει την Ελλάδα - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

Η κακοκαιρία με την ονομασία Deborah αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη χώρα το διήμερο Παρασκευή-Σάββατο, προκαλώντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα και πρέπει να αντιμετωπιστούν με προσοχή, καθώς ο καιρός διατηρεί χειμερινά χαρακτηριστικά παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα τέλη Μαρτίου.

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, μέσω του ιστολογίου του, εξηγεί ότι το νέο βαρομετρικό χαμηλό στην Αδριατική συνοδεύεται από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται μέχρι τις ακτές της Λιβύης και κινείται ανατολικά, προκαλώντας έντονη αστάθεια σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Το βαθυ βαρομετρικό χαμηλό στην Αδριατική, μαζί με το ψυχρό μέτωπο, θα φέρει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Δυτική Ελλάδα, Θράκη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, όπως στο Μέτσοβο, την Αετομηλίτσα και το Πληκάτι της Ηπείρου.»

Οι άνεμοι στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από Βορειοδυτικές έως Νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα.»

Η κακοκαιρία Deborah αποτελεί υπενθύμιση ότι το φετινό τέλος του χειμώνα συνεχίζει να επηρεάζει την Ελλάδα με έντονα καιρικά φαινόμενα. Η παρακολούθηση των προγνωστικών στοιχείων και η προετοιμασία για τις βροχές και καταιγίδες είναι αναγκαίες, ιδιαίτερα για περιοχές όπως η Αττική και η Δυτική Ελλάδα. Οι πολίτες καλούνται να δείξουν προσοχή στις μετακινήσεις τους και να ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις στην πρόγνωση του καιρού.